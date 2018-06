Restauranten, der ikke ville servicere Trumps talskvinde, er blevet en online kampscene

SAN FRANCISCO - Onlineanmeldelser via Yelp af restauranten the Red Hen (Den røde høne) har udviklet sig til en politisk slagmark, efter at spisestedet i fredags bad talskvinde for præsident Donald Trump om at forlade stedet.

Episoden, som Sarah Sanders efterfølgende selv berettede om via Twitter og menes at have været en reaktion på Trumps separationspolitik af illegale migrantfamilier, har fået støtter og kritikere af præsidenten til at flokkes til websiden for at levere deres syn på sagen. Enten for at støtte restaurantens kontroversielle beslutning. Eller for at fordømme stedet for at blande mad og politik.

Trumps talskvinde blev smidt ud af restaurant i Virginia

For at sætte reaktionerne i perspektiv: Inden denne historie kom ud havde 5.000 anmeldt the Red Hen i Lexington, Virginia, og de fleste anmeldelser var positive. Det tal er nu tredoblet og mange af de seneste anmeldelser er negative.

En negativ anmelder skrev, at det var det »perfekte sted til at servere had og bitre holdninger til dets liberale kunder.«

En anden skrev, at han huskede dagene, hvor bestemte personer i USA’s sydstater ikke havde lov at spise i restauranter: »Det lader til, at intet har ændret sig.«

Der var ligeledes støtteerklæringer. »Jeg ønsker at udtrykke min støtte til ejeren for at tage et standpunkt mod den hadefulde retorik og de løgne, som dagligt bliver serveret af de bedragere, der er ved magten lige nu.«

En person har efterladt en takkeskilt uden for restauranten the Red Hens dør: Demokrati kræver en regering med principper. Tak Red Hen, lyder teksten. Foto: AP/Daniel Lin

Nogle lagde billeder på af hagekors eller af uspiseligt mad, hvilket dog siden er blevet fjernet af Yelp med en besked om, at den fjerner alt, som ikke er motiveret af andet end de seneste døgns nyhedsdækning af restauranten.

Episoden fik også Trump til at reagere. I et tweet skrev han, at the Red Hen burde fokusere på at gøre dens beskidte baldakiner, døre og vinduer rene frem for at afvise at servicere ordentlige mennesker som Sarah Sanders.

»Jeg har altid haft en regel: hvis restauranten er beskidt udenfor, så er den beskidt indenfor,« skrev præsidenten.

Dette udløste modkommentarer på Twitter om køkkener på Trumps hoteller, der har fået anmærkninger for ikke at være rene.

Sarah Sanders er dog langt fra den eneste i Trump-regeringen, der er blevet mødt med konfrontationer de seneste uger, efter at Trump begyndt at separere illegale migrantbørn fra deres forældre.

I forrige uge blev minister for national sikkerhed, Kirstjen Nielsen, f.eks. konfronteret af demonstranter på en mexicansk restaurant.

Mange på venstrefløjen har kaldt det en fair taktik. En demokratisk kongresmedlem, Maxine Waters, opfordrede ved en rally i weekenden sågar flere til at chikanere medlemmer af Trump-regeringen, når de bliver spottet på restauranter, benzinstationer eller andre steder i det offentlige rum.

Det Hvide Hus' talskvinde, Sarah Huckabee Sanders. Foto: AP/Jacquelyn Martin

Dette har udløst kritik fra mange sider. Både fra Trump, der i et tweet kaldte Waters »en person med en lav IQ,« og fra andre demokrater.

Leder af demokraterne i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, skrev på Twitter, at »Trumps daglige mangel på omgangstone har provokeret reaktioner, der er forudsigelige, men uacceptable.«

David Axelrod, en tidligere toprådgiver til Barack Obama, skrev, at han var overrasket og forfærdet over, hvor mange på venstrefløjen, som frydede sig over, at Sanders blev smidt ud af en restaurant.

»Dette er i sidste ende en triumf for Trumps vision af USA: Vi er nu delt op i røde og blå tallerkner,« skrev han.