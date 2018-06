522 immigrantbørn genforenet med forældre i USA

Det amerikanske grænsepoliti under Department of Homeland Security har startet arbejdet med at genforene de børn og forældre, der under landets nultolerancepolitik er blevet adskilt ved hovedsageligt den sydlige grænse.

Ifølge Department of Homeland Security er 522 børn blevet genforenet med deres forældre, mens man stadig holder 2053 børn i centre.

16 børn yderligere forventes at blive genforenet med deres forældre inden for de næste 24 timer.

Det sker efter, at USA's præsident Donald Trump onsdag, efter et tungt politisk pres fra både parlamentet og befolkningen, standsede den nultolerancepolitik, der bød grænsepolitiet at behandle alle illegale immigranter som kriminelle.

- Vi arbejder med relevante parter for at skabe kommunikationskanaler og arbejde for at genforene alle mindreårige og forældre eller værger via en veletableret genforeningsproces, skriver Department of Homeland Security.

Det udløste et ramaskrig, da det tidligere på måneden kom frem, at USA's grænsepoliti adskilte forældre og børn i tusindtal ved grænsen og placerede børnene i store, interimistiske lejre.

En lydoptagelse af desperate og grædende børn i en af lejrene satte ekstra pres på debatten, der dominerede de amerikanske og internationale medier. Selv flere republikanske politikere ytrede offentligt, at de ikke mener, at fængsler for børn ned til under år var foreneligt med USA's værdier.

USA's præsident Donald Trump hævdede længe, at han ikke kunne stoppe praksissen og at den var et resultat af lovgivning fra USA's kongres.

Onsdag stoppede han så dog praksissen via en instruks han er fuldt ud bemyndiget til at give som præsident.

Department of Homeland Secutiry oplyser ifølge nyhedsbureauet AP, at man ved hvor alle børn, der er taget fra deres forældre, er. Der har tidligere været tvivl om, hvorvidt myndighederne var i stand til at forene alle børn og forældre.