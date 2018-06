Løber kom til at krydse den amerikanske grænse ved en fejl - blev tilbageholdt i to uger

Hun forstod ikke rigtig, hvad der skete. Og det var først, da de bad hende om at aflevere alle sine ejendele, at alvoren gik op for hende.

Inden da havde den 19-årige franske statsborger Cedella Roman rejst til Canada for at besøge sin mor og studere engelsk, da hun en aften besluttede sig for at løbe en tur.

Familien var taget på udflugt til White Rock, og Cedella Roman joggede ned ad den nærliggende strand, da mørket faldt på.

Lige da hun var stoppet op for at tage et billede, blev hun standset af to amerikanske grænsevagter. Ifølge hende havde hun ikke set et eneste tegn på, at hun skulle have forladt Canada og trådt over den amerikanske grænse.

»De fortalte mig, at jeg havde krydset grænsen illegalt. Jeg forklarede, at jeg ikke havde gjort det med vilje, og at jeg ikke forstod, hvad der skete,« siger hun til Radio-Canada og fortsætter:

»Jeg troede, at de ville give mig en bøde, eller sende mig tilbage til Canada, muligvis med en advarsel«.

I stedet tog grænsevagterne hende med til Tacoma Northwest Detention Centre omkring 200 kilometer væk fra det sted, hvor hun blev opdaget.

Det var her, at hun forstod, hvad der var ved at ske.

Problemet var, at Cedella Roman ikke havde nogen id-papirer på sig. På stationen tog myndighederne kontakt til hendes mor, der skyndte sig afsted for at vise hendes pas og tilladelse til at være i Canada.

Papirerne skulle dog tjekkes igennem af migrationsmyndighederne, hvilket tog to uger. I mellemtiden blev Cedella Roman tilbageholdt, mens hendes mor fik lov til at besøge hende regelmæssigt.

Den 6. juni blev hun løsladt, viser dokumenter, som Radio-Canada er kommet i besiddelse af.

Det amerikanske grænsepoliti bekræfter over for mediet, at alle, der har krydset den amerikanske grænse uden at komme gennem en officiel grænseovergang bliver tilbageholdt for illegal indtrængen i landet.

»Det gælder for alle, også selvom man påstår, at man ikke var klar over, at man krydsede grænsen,« lyder det.