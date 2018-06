Efter en forfærdelig uge: Trump gik til modangreb med historier om migrantvold

SAN FRANCISCO – Det har ikke været en god uge for USA’s præsident Donald Trump.

Ramaskrig fra både højre og venstre, fra kritikere og støtter tvang tidligere på ugen Trump til at lave en usædvanlig kovending af sin nultolerencepolitik på grænsen til Mexico. Alligevel er kritikken fortsat, fordi hundreder af illegale migrantbørn stadig er separeret fra deres forældre uden nogen plan for, hvordan familierne bliver samlet igen.

Men fredag gik Trump til modangreb med samme taktik, som er blevet brugt imod ham: tårevædende historier, der vækker stærke følelser.

Ved et arrangement i Det Hvide Hus inviterede præsidenten forældre til børn, der er blevet myrdet af migranter og angiveligt illegale migranter, til at stille sig op og fortælle deres historier.

Hovedbudskabet var, at de var blevet separeret for altid. Ikke bare for nogle dage, uger eller måneder, som det er tilfælldet for migrantfamilier på grænsen.

»Men du hører aldrig denne side af historien i medierne,« sagde præsidenten, der også læste tal op fra en statistik fra kriminalitet relateret til illegale migranter fra 2011.

Arrangementet blev afholdt bare timer efter, at Trump i et tweet beskyldte »demokrater for at fortælle falske historier om tristhed og sorg, fordi de tror, det vil hjælpe dem« ved midtvejsvalgene.

Nogle republikanere har dog kritiseret præsidentens generalisering af migranter.

»Jeg mener aldrig, at det er klogt at generalisere,« sagde Marco Rubio, et republikansk kongresmedlem fra Florida, i et interview med CNN, der blev optaget inden fredagens arrangement i Det Hvide Hus.

»Ja, der er folk, som farlige og kriminelle. Min erfaring er, at de fleste kommer for at søge et bedre liv,« fortsatte han:

»Hvis din familie er i fare, så vil du som far gøre, hvad som helst for at bringe den i sikkerhed. Men det betyder ikke, at vi ikke skal have love. Mexico har indvandrerlove. Canada har også indvandrerlove.«