Markant flertal siger Trump imod: En præsident kan aldrig benåde sig selv

SAN FRANCISCO – Præsident Donald Trump har meldt ud, at han har den »absolutte ret« til at benåde sig selv.

Amerikanere er uenige.

Selv i en æra, hvor USA politisk er dybt splittet, siger et markant flertal på 85 pct. i en ny måling fra AP og Norc, at det ville være uacceptabelt for en præsident, der er anklaget for at have overtrådt loven.

Hvis det alligevel sker, er der et næsten ligeså markant flertal på 76 pct., der mener, at så bør den amerikanske kongres afsætte præsidenten.

Undersøgelsen stillede spørgsmålet uden at nævne Trump ved navn, men flere respondenter, herunder stærke Trump-støtter, sagde, at den holdning stod de fast ved, også hvis det gjaldt den siddende præsident.

Er Trump hævet over loven? »Jeg har den absolutte ret til at benåde mig selv« Teorien om, at Donald Trump kan benåde sig selv, hvis han skulle have spændt ben for efterforskningen om russisk indblanding i valgkampen, har sat juridiske eksperter på overarbejde i USA.

»Det er ikke acceptabelt. Så er jeg ligeglad med, hvem det er,« sagde Bruce Novak, til AP. Pensionisten fra Davie, Florida, er ellers begejstret for Trump og planlægger at stemme på ham igen i 2020.

Valerie Crankshaw fra Hayward, Californien, er enig: »Hvis man har brug for en benådning, bør man ikke være præsident,« sagde den 57-årige kvinde til USA Today. Hun stemte på Trump i 2016, men er i dag mindre begejstret for ham.

Resultatet af målingen kommer samtidig med, at de politiske spændinger omkring den månedlange kulegravning af Ruslands forsøg på at påvirke det amerikanske valg – og mistanken om, at dele af Trumps præsidentkampagne samarbejdede med Moskva - fortsætter med at vokse.

Fire personer fra Trumps præsidentkampagne er allerede blevet anklaget; nogle af dem for at lyve til FBI’s efterforskere om møder med russere.

Trump-allieret: Benådning er signal til personer i fokus for Rusland-undersøgelse

Trump har gentagne gange beskyldt undersøgelsen for at være en politisk heksejagt, som er blevet iværksat af demokraterne for at forklare, hvorfor de tabte valget.

Det er i den forbindelse, at han kontroversielt har slået fast, at han kan benåde sig selv.

»Som flere juridiske eksperter har flået fast, så har jeg den absolutte ret til at BENÅDE mig selv, men hvorfor skulle jeg gør det, når jeg ikke har gjort noget forkert,« skrev han tidligere på måneden, hvilket han siden også har gentaget i mundtlige udtalelser.

Resultatet af målingen er særligt markant i lyset af, hvor splittet de amerikanske vælgere ellers er.

I en anden måling fra Norc sagde otte ud af 10 republikanske vælgere for nyligt, at de var tilfredse med, hvordan Trump forvalter præsidentposten, mens kun en ud af 10 demokrater mener det samme.

I spørgsmålet om benådning er kløften mellem demokrater og republikanere næsten forsvundet.

Omkring syv ud af 10 republikanere og ni ud af 10 demokrater siger, at en præsident ikke kan benåde sig selv.