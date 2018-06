Grædende pige blev symbol på Trumps adskillelse af familier, men blev hun overhovedet taget fra sin?

Billedet af en lille pige, som grædende ser til, mens hendes mor bliver kropsvisiteret af grænsebetjente ved grænsen mellem USA og Mexico, er gået verden rundt.

Samtidig er det blevet et symbol på Trumps "nultolerance-politik", der har medført, at tusindvis af børn i den seneste tid er blevet skilt fra deres forældre og sendt til børnecentre, mens forældrene er varetægtsfængslet for at have krydset grænsen ulovligt.

Fakta: Det betyder Trumps nultolerance politik

Også det amerikanske magasin Time Magazine er faldet over billedet af pigen, der bliver brugt som blikfang på forsiden af magasinets seneste udgave.

På den konstruerede forside ses Trump stående med blikket rettet ned mod den grædende pige.

The story behind TIME's Trump "Welcome to America" cover https://t.co/zTTjFs9leu— TIME (@TIME) 22. juni 2018

Yderligere har billedet fungeret som blikfang for en pengeindsamling til genforening af adskilte familier. En indsamling som i skrivende stund har indsamlet over 115 mio. kr.

Viral kampagne har samlet 13 millioner til adskilte familier i USA

Selvom billedet af pigen altså er blevet et symbol på adskillelsen af familier, tyder nye oplysninger på, at det slet ikke var tilfældet for hende selv.

Pigens far, Denis Javier Varela, der bor i Honduras, har over for flere amerikanske medier herunder Washington Post nemlig oplyst, at moderen og datteren aldrig blev skilt fra hinanden.

Denis Javier Varela fortæller desuden, at hans kone, Sandra Sanchez, og den etårige datter ville prøve lykken i USA, mens han blev hjemme i Honduras med parrets tre øvrige børn.

Sandra Sanchez med sin etårige datter, Yanela. Foto: John Moore/Ritzau Scanpix

Honduraneren genkendte billedet af sin kone og datter, da det blev delt i medierne.

Han frygtede da også, at de var blevet skilt fra hinanden, men fandt senere ud af, at de sammen var blevet sendt til et center i den amerikanske delstat Texas.

Over for nyhedsbureauet Reuters har Nelly Jerez, der er Honduras' stedfortrædende udenrigsminister, bekræftet Denis Javier Varelas oplysninger.

Ligeledes har en talsmand fra USA's grænsekontrol bekræftet, at moderen og datteren aldrig blev adskilt.