Ny kovending: USA stopper systematisk tiltale af illegale migrantforældre

SAN FRANCISCO - I en ny dramatisk kovending vil migrantforældre, som illegalt krydser grænsen til USA med deres børn, ikke længere systematisk blive tiltalt for at have overtrådt amerikansk lov, skriver Washington Post.

Meldingen kommer dagen efter, at præsident Donald Trump som følge af et voksende, nationalt ramaskrig onsdag underskrev et dekret, der stoppede en kontroversiel praksis om at separere illegale migrantbørn fra deres forældre.

Efter underskrivningen sagde Trump, at regeringen ville opretholde sin nultolerancepolitik og fortsætte med at tiltale alle illegale migranter, men at familier nu i stedet ville blive tilbageholdt i centre sammen.

Torsdag advarede han også imod, at en ophævelse af nultolerancepolitikken »ville få alle til at komme med deres små vedhæng, og landet ville blive overløbet på en måde, som vi aldrig før har set.«

Ikke desto mindre har grænsebetjente nu fået instrukser på at stoppe med at sende forældre, der kommer med børn, til domstolene for at blive tiltalt, siger en kilde fra USA's grænsemyndigheder (ICE) til Washington Post.

Dette skyldes tilsyneladende først og fremmest mangel på kapacitet til at tilbageholde familier sammen.

»Vi suspenderer tiltalen af voksne, som er medlemmer af en familie, indtil ICE har mere kapacitet til at tilbageholde dem,« udtaler kilden, der forklarer, at beslutningen er truffet af ministeriet for national sikkerhed, Homeland, som ICE hører under.

Trumps har underskrevet dekret for at holde illegale migrantfamilier sammen

Kursskiftet bliver dog afvist af en talskvinde i USA’s justitsministerium.

»Der er ingen ændringer i ministeriets nultolerancepolitik om at tiltale voksne, der krydser grænsen illegalt frem for at søge asyl på grænsen,« sagde en talskvinde, Sarah Flores.

De modsatrettede meldinger understreger den kaotiske situation på USA's grænse til Mexico som følge af den nye politik og delvise retræte fra Det Hvide Hus.

Omkring 2.300 børn er allerede blevet taget fra deres forældre, siden Trump-regeringen indført sin nultolerancepolitik. Selvom opsplitningen af familier nu er blevet stoppet, har USA's myndigheder ikke sagt, hvordan de børn bliver genforenet med deres forældre eller hvornår.