Nye love om indvandring trækker ud i Washington

Konservative ledere i Repræsentanternes Hus i den amerikanske kongres siger, at det er usandsynligt, at en ny immigrationslov vil blive vedtaget i kammeret inden for kort tid.

Der er udarbejdet to lovforslag, men republikanerne Ralph Norman og Mark Meadows siger til journalister i Kongressen, at ingen af de to lovpakker menes at kunne få tilstrækkelig med støtte i kammeret, der kontrolleres af Republikanerne.

- Der er stadig en del arbejde at gøre i forhold til lovudspil omkring immigration, siger Meadows.

Formanden for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, siger, at han er tilfreds med, at præsident Donald Trump har underskrevet et dekret, som skal forhindre, at migrantfamilier bliver adskilt ved den amerikansk-mexicanske grænse.

Præsidenten ændrede kurs onsdag efter et intenst pres fra hele det politiske spektrum i USA og megen kritik fra udenlandske regeringer.

- Vi ønsker at holde familier sammen, sagde Trump, da han underskrev dekretet onsdag ved en ceremoni i Det Hvide Hus.

Forinden havde Trump ført intense drøftelser med sin indenrigsminister, Kirstjen Nielsen, og en række rådgivere og embedsmænd i hans administration om den politiske krise.

Kilder i Trump-administrationen siger til Reuters, at Trumps ordre vil betyde, at tilbageholdte familier, som krydser grænsen illegalt, vil blive tilbageholdt sammen. Desuden vil ordren give forældre med børn ret til at få deres sag behandlet først.

Præsidenten har tidligere givet Demokraterne skylden for familieadskillelserne ved grænsen, som Trump er blevet voldsomt kritiseret for i og uden for USA i de seneste dage.

Udlændingedebatten er i øjeblikket øverst på dagsordenen i Washington, hvor der er mange spændinger omkring de nye udkast til en lovpakke om strengere udlændingelove.

Ifølge avisen The Washington Post forsøgte præsidenten at bruge adskillelsen af familier til at presse Demokraterne til at stemme for immigrationslovpakken i Kongressen.