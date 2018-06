Senatet gav USA's handelsminister en ørefigen over straftold

SAN FRANCISCO - Amerikanske senatorer fra både højre og venstre gav USA's’ handelsminister Wilbur Ross en ordentlig ørefigen, da han onsdag mødte op på Capital Hill for at forsvare regeringens protektionistiske handelskurs, herunder staftold på stål og aluminium mod EU, Canada og Mexico.

Trump-regeringen har begrundet skridtet med national sikkerhed. Det var også det argument, som Ross lagde på bordet under den næsten to timer lange sceance. Men senatorerne købte den ikke.

EU straffer USA med told på Levi's og Harley fra fredag

»Jeg kan bare ikke se, hvordan skaderne på disse sektorer, på nogen måder fremmer vores nationale sikkerhed,« sagde finansudvalgets formand Orrin Hatck med reference til, hvordan tolden muligvis nok hjæper stålindustrien, men til gengæld rammer en række andre industrier:

»I stedet skader de amerikanske producenter, skader vores økonomi, skader amerikanske forbrugere, kaster grus i vores forhold til mangeårige allierede, mens Kina får et fripas,« fortsatte Utah-senatoren og kaldte det chokerende, at regeringen nu overvejer også at gøre biler dyrere ved lægges straftold på import relateret til bilindustrien – igen angiveligt af hensyn til national sikkerhed.

Formand for Senatets finansudvalg Orrin Hatch, Utah, gav ligesom andre senatorer handelsminister Wilbur Ross en øreful for regeringens straftold. Foto: AP/Jacquelyn Martin

»En bil er ikke en dåse med suppe, hr. minister,« fik det Hatch til at konstatere – en henvisning til, at Ross tidligere på året forsvarede straftold med, at det kun ville koste pennyer pr. dåse og derfor ikke ramme forbrugerne.

Det argument greb Johnny Isakson, en republikaner fra Georgia – hjemstat for Coca-Cola, også fat i: »En penny pr. dåse er en penny gange en milliard for en milliard dåser Coca-Cola og andre dagligdagsprodukter,« bemærkede han.

USA’s nærmeste allierede lover at svare igen i handelskonflikt Trump blev rasende, da han blev kritiseret på vej til topmøde med Kim Jong-un.

Pat Toomey, en republikaner fra Pennsylvania, bad Ross om at stoppe med at begrunde det med national sikkerhed, når det reelt er »økonomisk nationalisme«. Demokraten Michael Bennett fra Colorado bad også ministeren forklare, hvordan canadisk stål kan udgøre en sikkerhedstrussel for USA.

Ross vedstod sig, at USA faktisk har et overskud i stålhandlen med Canada, men sagde, at straftolden var nødvendig for at undgå, at Kina sendte sine produkter til USA via andre lande med lavere toldsatser.

Har USA's præsident en pointe, når han taler om unfair handel?

»Den eneste måde vi kunne løse den globale overproduktion på stål var at få alle lande til at spille bold med os,« fortsatte Ross og fastholdt, at det egentligte mål med straftold er at skabe et global frihandelsmarked, er der mere frit og fair.

Senatorerne købte den stadig ikke: »Det lyder på mig som om, at vi har en regerings-styret merkantilistisk økonomi, som er imod den frie markedsøkonomi,« bemærkede Chuck Grassley, en republikaner fra Iowa.

Merkantilisme var fremherskenden i 16. århundrede og 200 år frem, hvor de fleste lande forsøgte at regulere udenrigshandlen for at mele deres egen eksportkage. F.eks. ved at lægge told på import. Det var først senere, at liberalismen udviklede den i dag fremherskende ide om gensidige fordele.

Merkel: USA har et stort handelsoverskud over for Europa

Tolden på 25 pct. for stål og 10 pct. for aluminium, som for EU's vedkommende trådte i kraft den 1. juni, har markereret en klar skillelinje mellem Trump og Det Republikanske Parti, som historisk altid har bakket op om frihandel.

Trods vreden er der dog ingen tegn på, at senatorerne er parat til et direkte opgør med Trump om kursen. En håndfuld senatorer har fremlagt et forslag for at blokere Trumps mulighed for egenrådigt at indføre straftold af sikkerhedspolitiske grunde, men forslaget er indtil videre blevet blokeret fra at komme til afstemning.