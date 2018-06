Målet var 150o dollar: Nu er der samlet 13 mio til adskilte familier på en uge

En indsamling for børn og familier, der er blevet adskilt ved den amerikansk-mexicanske grænse, er gået viralt og har genereret 13 millioner dollar på mindre end en uge.

Oprindeligt var målet med kampagnen at få indsamlet 1500 dollar til advokatbistand for en enkelt familie.

Men onsdag eftermiddag havde 336.528 personer givet 13.073.715 dollar. Pengene går til non-profit-organisationen Refugee Immigrant Center for Education and Legal Services.

Det var Charlotte Willner, der - sammen med sin mand - startede indsamlingen lørdag.

Hun håber, at et direktiv, der blev underskrevet af præsident Donald Trump onsdag, vil sætte en stopper for adskillelsen af migrantfamilier ved grænsen.

Hun har dog ikke tænkt sig at stoppe sit arbejde.

- En lovændring bringer ikke automatisk børn hjem til deres mødre eller fjerner traumet for uskyldige børn, skriver Charlotte Willner i en besked på Facebook.

Se de kontroversielle billeder: Familier splittes ad og sættes i bure i USA

Hun tilføjer, at arbejdet for at hjælpe migrantfamilierne er vigtigere nu end nogensinde før.

Målet med indsamlingen er at give juridisk hjælp til alle adskilte familier og uledsagede børn ved domstolene i delstaten Texas.

Ifølge Charlotte Willner var kun et ud af fire af børnene repræsenteret af en advokat sidste år.

- Vi har flere gange grædt på kontoret, når vi har tjekket status for indsamlingen. Dette vidner om en stor afstandtagen til denne administrations onde politik, skriver Charlotte Willner.

Trump forsvarer at tage migrantbørn som gidsler Børn adskilt fra deres forældre og anbragt i bure har udviklet sig til en moralsk krise for Donald Trump.

Efter at have været udsat for massiv kritik underskrev præsident Donald Trump onsdag et direktiv, som skal forhindre, at migrantfamilier bliver adskilt ved den amerikansk-mexicanske grænse.

Charlotte Wilner mener, at præsidentens ændrede kurs netop skyldes, at så mange har reageret kraftigt.

- Indsamlingen startede med håbet om at genforene måske en enkelt familie, men den voksede. Den voksede sig så stor, at den ikke kunne ignoreres, siger hun.