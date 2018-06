Charleston gør op med sin fortid: Undskylder for sin centrale rolle i USA's slavehandel

SAN FRANCISCO – Havnebyen Charleston i South Carolina har spillet en hovedrolle i USA’s slavehistorie.

Knap halvdelen af alle afrikanere, der blev fragtet til USA og solgt til slaveejere, kom ind i USA via Charleston på den amerikanske østkyst.

Den rolle har byen nu udstedt en undskyldning for.

Med stemmerne syv mod fem vedtog byrådet i Charleston tirsdag efter et følelsesladet og til tider ophedet møde en to sider lang resolution med en formel undskyldning og en fordømmelse af industrien, som i mange år stortrivedes i sydstatsbyen på slavernes bekostning.

Resolutionen erkendte også den uret, der er blevet begået mod afro-amerikanere, herunder som følge af Jim Crows-lovene, der efter slaveriets ophævelse førte til raceadskillelse og mange steder til lynchninger.

Mange var mødt op for at bevidne beslutningen. Ifølge New York Times blev der jublet, da resolutionen blev vedtaget. Hvis nogen ledte efter symboler på byens slavearv, behøvede de ikke at se langt. Rådhuset i Charleston blev bygget af slaver.

»Har vi en grund til at beklage og undskylde. Det har vi,« lød det fra borgmester John Tecklenburg.

Et andet byrådsmedlem, William Dudley Gregorie, citerede forfatteren William Faukner.

»Fortiden er aldrig død. Den er ikke en gang fortid,« sagde han.

Charleston, der med sine brostenslagte gader og historiske huse hvert år besøges af millioner af turister, er kun den seneste i en række amerikanske stater og byer, der har taget lignende skridt. Blandt dem Florida, Alabama, Virginia, Maryland og North Carolina.

Afstemningen kom bare få dage efter, at Charleston markerede treåret for et blodigt masseskyderi, hvor en 21-årig hvid amerikaner gik ind i en af byens historiske kirker og dræbte ni sorte kirkegængere, fordi han ønskede at fremprovokere en racekrig.