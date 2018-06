Ny Nasa-mission skal undersøge planters vandforbrug fra rummet

Temperaturforandringer er noget, mennesker er gode til at tage forbehold for. Men planter har ikke samme muligheder. Og da det ville være ret så omfattende at undersøge alle planter på verdensplan, skal Nasas instrument, kaldet Ecostress, undersøge planternes temperaturer fra Den Internationale Rumstation.

Grunden til at Nasa vil undersøge planternes temperaturer er egentlig simpel. Resultaterne skal hjælpe med at fastslå præcis hvor meget vand, planter bruger og samtidigt hvordan tørke påvirker planternes sundhed på sigt.

»Ecostress vil gøre det muligt for os, at overvåge ændringer i afgrødebelastningen på et feltniveau, der gør det muligt at lave tidligere og mere præcise estimater på, hvordan påvirkningen bliver. Selv kortvarig mangel på fugt, hvis det sker på et kritisk tidspunkt i afgrødernes vækst, kan påvirke produktionen betydeligt,« siger Martha Anderson fra Nasas Ecostress-projekt.

Planter trækker vand fra jorden, og mens de bliver varmet af Solen, bliver vandet sluppet ud igennem porer på planternes blade. Det køler planten ned på samme måde, som sved køler mennesker ned. Men hvis der ikke er nok vand til planten, så lukker den porerne for at gemme på vandet, og det får plantens temperatur til at stige.

Hvis planter oplever længere tids mangel på vand, vil de til sidst overophede og visne. Ecostress skal altså skabe en indsigt i planternes helbred og forbrug af vand, mens det stadig er muligt at regulere på menneskeskabt vanding.

Man regner med, at Ecostress kan vise, hvor der kommer til at opstå tørke i fremtiden. Man kan se på planter, at de er i nød, længe før de visner, ved at måle deres temperatur.

Så hvis planter i et større område viser tegn på indre temperaturstigninger, vil der altså være en stor sandsynlighed for, at en tørkeperiode er undervejs. Hvis landmænd får disse data på forhånd, vil det altså være nemmere at forebygge.