Ramaskrig får Trump til at lave migrantkovending: Vil stoppe familieseparation

SAN FRANCISCO – Ramaskrig fra højre og venstre, fra religiøse ledere og udenlandske ledere såvel som fra sit eget parti har onsdag fået USA’s præsident Donald Trump til at lave en overraskende kovending på hans regerings nultolerancepolitik.

Den har de seneste uger ført til, at illegale migrantfamilier systematisk blev separeret på grænsen til Mexico. Børn blev placeret i pleje eller i børnelejre, mens deres forældre tilbageholdt for at blive tiltalt for at forsøge at komme illegalt ind i USA.

»Republikanere ønsker sikkerhed for vores land. Men vi har samtidig medfølelse og vil holde familier sammen. Om et øjeblik vil jeg underskrive noget for at sikre det,« sagde Trump onsdag fra et møde i Det Hvide Hus.

Det er endnu uklart, hvad det præcist er, at Trump vil underskrive, men ifølge præsidenten vil der være tale om en midlertidig ordning, indtil Kongressen kan levere en mere permanent løsning.

Uanset er det en stor politisk indrømmelse. Trump har de seneste uger holdt fast i, at det var op til Kongressen at stoppe politikken på grænsen, og at han havde hænderne bundet på ryggen af forfærdelige love, som demokraterne havde efterladt ham med.

Problemet er i dag, at myndigheder som følge af en fire år gammel dom ikke har lov til at tilbageholde børn i detentionsfaciliteter i mere end 20 dage. Heller ikke hvis de er sammen med deres forældre.

Derfor kan regeringen ikke tilbageholde illegale migrantfamilier uden at splitte dem op.

Dommen fik tidligere præsident Barack Obamas regering til at stoppe med at tilbageholde migrantfamilier og bad dem i stedet dukke op, når deres sag kom for retten.

Fire ud af fem møder ifølge Trump-regeringen imidlertid ikke op på disse datoer og opholder sig således formentlig illegalt i USA. Situationen har ifølge Trump-regeringen også skabt et hul i loven, som bliver udnyttet af menneskesmuglere.

Det er dette dilemma, som i april fik Trump-regeringen til at indføre en nultolerancepolitik, hvor selv små børn blev taget fra deres forældre, hvilket har ført til et ramaskrig fra alle sider af samfundet.

Senest er Trump-regeringens nultolerancepolitik onsdag også blevet kritikseret af den canadiske premierminister Justin Trudeau og den britiske premierminister Theresa May.

Repræsentanternes Hus ventes torsdag at stemme om to konkurrerence forslag til omfattende reformer på området. Det er imidlertid uklart, om der er flertal for nogen af udspillene.

Republikanerne har forsøgt at bygge bro over interne uenigheder i partiet og samtidig levere på Trumps krav om finansiering til en mur på grænsen til Mexio og en reform, der også reducerer den legale indvandring til USA. Demokraterne er således ikke blevet taget med på råd, og ingen af forslagene vurderes at have opbakning i Senatet.

Trump har hidtil vendt tommelfingeren ned til et udspil, som kun fokuserer på at stoppe opsplinting af illegalte migrantbørn og deres forældre ved grænsen. Men ministeriet for national sikkerhed, Homeland, har onsdag appelleret til, at Kongressen gør netop dette og vedtager en bredere indvandrerreform på et senere tidspunkt.