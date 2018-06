Republikanere kæmper for at begrænse skaderne af Trumps separationspolitik

SAN FRANCISCO – Republikanere i Den amerikanske Kongres kæmpede tirsdag for at finde en måde at stoppe Det Hvide Hus’ politik om at separere migrantbørn fra deres forældre ved den amerikanske grænse til Mexico.

Præsident Donald Trump kommer senere tirsdag til Capitol Hill for at diskutere en indvandrerreform med republikanere fra begge kamre, men scenerne fra grænsen ventes at komme til at dominere mødet.

Mexico kalder Trumps politik grusom og umenneskelig

Trump er ikke bare under pres fra demokrater og religiøse ledere for at skifte kurs, men også fra et stadig voksende kor fra sit eget parti.

Nogle republikanere kræver, at Det Hvide Hus trækker sin nultolerancepolitik tilbage. Andre såsom den republikanske senator Ted Cruz fra Texas har sagt, at de vil foreslå hasteændringer af loven. Flere republikanske guvernører, der for et par måneder siden tækkede Trump ved at sende deres nationalgarde til grænsen for at bidrage til at øge sikkerheden, har trukket deres tropper hjem i protest.

JP mener: Trumps burbørn

Indtil videre har præsidenten dog ikke vist tegn på at ryste på hånden.

I stedet fastholder både han og hans topministre, at det er Kongressen, der har ansvaret, eftersom det er den, som kan lave loven om.

»Vi er nødt til at stoppe med at separere familier, men politisk korrekt eller ej, så er vi et land, som har brug for sikkerhed, og som skal beskyttes,« sagde Trump i en tale tirsdag.

Donald Trump talte tirsdag ved en konference for mindre erhvervsdrivende (NFIB). Foto: AP/Evan Vucci

I et tweet gentog han også sin påstand om, at demokraterne har ansvaret for situationen og hævede, at de var ligeglade med, om indvandring »inficerer vores land« med kriminelle.

Mandag langede Kirstjen Nielsen, Homeland-minister med ansvar for national sikkerhed, også ud efter kongresmedlemmer, der har kritiseret, at familier bliver splittet op.

»Det er begyndelsen på enden for et demokrati, når beslutningstagere, i stedet for at ændre loven, kritiserer de myndigheder, der har ansvar for at opretholde den,« sagde hun.

Trump forsvarer at tage migrantbørn som gidsler Børn adskilt fra deres forældre og anbragt i bure har udviklet sig til en moralsk krise for Donald Trump.

Mange republikanere er uenige i dette. »Det Hvide Hus kunne fikse dette, hvis det ville. Det er der ingen tvivl om,« lød det mandag fra senator Orrin Hatch, en indflydelsesrig republikaner fra Utah.

Ikke desto mindre har situationen øget presset på Kongressens republikanere for at blive enige om et kompromis, der løser problemet og bygger bro over den mangeårige, dybe splittelse om indvandrerpolitik mellem partiets to fløje.

Det Hvide Hus har ikke gjort det lettere ved at indikere, at det ikke er parat til at støtte et udspil, der kun fokuserer på familieseparationsspørgsmålet.

»Præsidenten ønsker ikke bare at sætte et plaster over såret,« lød det mandag fra Det Hvide Hus’ talskvinde Sarah Sanders, da hun blev spurt, om Trump var parat til at støtte en aftale, der ikke leverer finansiering til hans valgløfte om en mur på grænsen til Mexico: »Præsidenten er træt at af se dåsen blive sparket ned af vejen uden at problemet bliver løst.«

Trump mødes senere tirsdag med republikanere i Kongressen for at diskutere en ny indvandrerreform, men situationen ved grænsen ventes at komme til at dominere dagsordenen. Foto: AP/J. Scott Applewhite

Repræsentanternes Hus ventes senere på ugen at stemme om to kompromisforslag, der formentlig begge vil tillade, at illegale migrantfamilier kan blive tilbageholdt sammen, mens deres asylsager behandles. Men det er ikke klart, om nogen af forslagene er i stand til at samle et flertal.

Der er også tale om udspil, som udelukkende er et resultat af interne diskussioner i Det Republikanske Parti. Regeringspartiet har ikke gjort noget for at række ud til demokraterne for at sikre sig opbakning herfra.

Tværtom har fokus været på at levere på Trumps krav om, at udspillet både skal levere en drastisk begrænsning af den lovlige indvandring, skal levere finansiering til muren og skal løse daca-problemet om de omkring 1,6 mio. børn af illegale indvandrere, der er vokset op i USA som amerikanere, men snart ikke længere har en lov til at leve i USA, fordi Trump har annuleret daca-programmet.

Trump øgede tirsdag presset ved at tilføje, at en aftale skal indeholde en juridisk ret til at tilbageholde og deportere illegale migrantfamilier, ligesom hans regering snart vil tage ulandsstøtte fra lande, der sender asylansøgere og migranter til USA.

Trump advarer om, at USA kan blive som Europa To førstedamer, Melania Trump og Laura Bush, distancerer sig fra Trump og fordømmer omstridt praksis med at tage flygtningebørn som gidsler i udlændingestrid.

»Jeg får senere i dag senere en briefing om pakken, som jeg sikkert vil lave om på,« tilføjede præsidenten.

Mange republikanere frygter, at falder begge de to kompromisforslag til jorden, vil det resultere i en forlænget krise og et voksende offentligt ramaskrig over situationen.

Hvis ikke der findes en løsning, vil antallet af ”uledsagede” migrantbørn i føderale lejre – hvis den nuværende tilstrømning forsætter – ved slutningen af august være steget med yderligere 18.500 børn. I øjeblikket kommer der dagligt 250 nye børn til lejrene, skriver Washington Examiner.

Det kan mindske chancen for genvalg for flere republikanere ved midtvejsvalgene til november.

Dette er årsagen til en stribe forslag fra forskellige sider af Det Republikanske Parti.

Tex Cruz vil f.eks. løse problemet ved at fordoblet antallet af dommere, der kan behandle asylsager ved grænsen.

Et andet forslag kommer fra Mark Meadows, en republikaner fra North Carolina og tro Trump-støtte, som vil tillade familier at blive tilbageholdt sammen.

Ifølge CNN er det en tilgang, som støttes af republikanere i Senatet, men meget afhænger formentlig af mødet med Trump senere tirsdag.