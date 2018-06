Mystisk rovdyr på amerikansk ranch er blevet dna-testet

En hybrid? En varulv? En udsultet bjørn? En nær slægtning til Big Foot?

Der var mange og farverige gisninger om, hvad man havde med at gøre, da et mystisk rovdyr i maj blev nedlagt på en ranch i den amerikanske delstat Montana.

Dyret med den mørkebrune pels tiltrak sig stor opmærksomhed og skabte talrige overskrifter verden over. Den blev kaldt mystisk, fordi medarbejderne hos Montanas afdeling for fiskeri, dyreliv og parker (FWP) ikke umiddelbart kunne fastslå arten.

Dyret blev nedlagt på lovlig vis i maj. Foto: Montana Fish, Wildlife and Parks

Mystisk ulve-lignende dyr skudt på amerikansk ranch

Nu har en dna-test imidlertid afsløret, at der er tale om en grå hunulv, som stammer fra den nordlige del af bjergkæden Rocky Mountains. Dyrets dna er blevet sammenlignet med tusindvis af andre prøver fra ulve, prærieulve og hunde, og konklusionen er helt klar, skriver FWP.

Forvirringen om arten opstod indledningsvis, fordi vildteksperter mente, at dyret bl.a. havde for korte ben, for små forpoter og for store ører til at være en ulv. FWP's genetikekspert, Mary Curtis, siger at det ikke er usædvanligt med fysiske variationer blandt dyrearter.

Umiddelbart havde dyret alt for små forpoter til at være en ulv, sagde vildteksperterne. Det har dog vist sig at være tilfældet. Foto: Montana Fish, Wildlife and Parks

Til avisen Great Falls Tribune udtaler hun, at der i dette tilfælde har været en meget, meget lille - hvis overhovedet nogen - antydning af, at dyret skulle være en hund, prærieulv eller hybrid.

»Den var meget stærkt placeret i ulvekategorien,« siger Curtis til avisen.

Dyret havde en kampvægt på 38 kg og målte godt 114 cm fra snude til spids. Efter nærmere undersøgelser har man fastslået, at den ca. to-tre år gamle ulv ikke havde et hvalpekuld.

Alligevel er det ikke udelukket, at der kan findes andre tilsvarende ulve i Montana, eftersom tæven kan have nulevende brødre og søstre med lignende særegne fysiske træk.

Omend ingen ulveflokke har slået sig ned i det centrale Montana, anslår den seneste rapport fra 2017, at der lever ca. 900 eksemplarer af den grå ulv i delstaten. Dertil er der ifølge Great Falls Tribune tidligere dokumenteret flere hybrider.

Dyret blev nedlagt på lovlig vis. Boligejere i Montana har nemlig i vid udstrækning ret til at skyde ulve, hvis de føler, at rovdyrene truer deres husdyrhold.