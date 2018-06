Endnu en Trump-rådgiver "glemte" et møde med russer om "snavs" på Clinton

SAN FRANCISCO – Donald Trumps mangeårige rådgiver og nære ven, Roger Stone, havde i foråret 2016 et møde med en russer, som havde tilbudt at levere "snavs" på den demokratiske præsidentkandidat, Hillary Clinton.

Manden, der kaldte sig selv Henry Greenberg og talte med russisk accent, krævede to millioner dollar for informationerne, fortæller Stone til Washington Post.

Den republikanske strateg takkede nej til tilbuddet med beskeden, at Trump ikke betaler for noget, så der kom aldrig noget ud af mødet i Florida, beretter han til avisen.

Det opsigtsvækkende møde, som Stone ikke fortalte om, da han i september sidste år stillede op til en høring i Kongressen, kulegraves nu af den særlige undersøger Robert Mueller som led i den fortsatte Rusland-undersøgelse,

Stone forklarer i et brev dateret den 15. juni til Devins Nunes, den republikanske formand for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, at han havde glemt mødet og først for nyligt kom i tanke om det, skriver Wall Street Journal.

Brevet blev sendt efter, at en anden tidligere Trump-rådgiver, Caputo, der hjalp med at arrangere mødet, under en afhøring med Muellers efterforskere fortalte om det.

Stone er den tredje Trump-rådgiver, som er blevet afsløret i at glemme møder om ”snavs” på Clinton med russere.

Udenrigspolitisk rådgiver til Trump-kampagnen, George Papadopoulos, der nu samarbejder med Mueller-undersøgelsen, holdt et møde med en professor i London.

Trumps ældste søn, Donald Trump Jr., holdt et møde med en advokat med nære forbindelser til Kreml i Trump Tower, hvor også Trumps svigersøn Jared Kushner og kampagnechef Paul Manafort var til stede.

Roger Stone sagde i et interview med C-Span søndag, at det var et harmløst møde. Siden har både han og Caputo dog sagt, at de tror, at der var tale om en FBI-undercover operation, hvilket de nu kræver en undersøgelse af.

Ifølge de to mænd har Greenberg tidligere arbejdet som en FBI-angiver. Greenberg afviser dog påstanden til Washington Post.

Mueller undersøger både Ruslands forsøg på at påvirke resultatet af valget, såvel som en mistanke om, at dele af Trumps præsidentkampagne havde et samarbejde med Moskva.

Efterforskningen har foreløbigt resulteret i anklager mod 20 personer, herunder for hvidvaskning af penge samt skattesnyd.

Trump har flere gange afskrevet undersøgelsen som en »heksejagt« imod ham, og i weekenden krævede Rudy Giuliani, Trumps personlige advokat, at justitsministeriet åbner en efterforskning af, hvordan Mueller efterforsker Trump.