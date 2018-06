USA: Flere end 700 børn er omkommet af hedeslag i varme biler det seneste årti

Sommermånederne er som udgangspunkt lig med højere temperaturer og flere solskinstimer. Der er dog en bagside ved det varmere vejr, som kan være potentielt livsfarligt.

Ifølge organisationen National Safety Council er sommeren nemlig også højsæson for børn, der dør af hedeslag i biler, skriver CNN.

I en nyligt offentliggjort rapport fra organisationen fremgår det, at i alt 742 børn i perioden 1998-2017 døde efter netop at være blevet efterladt i en varm bil i USA. Det svarer til 37 børn i gennemsnit om året.

15 måneder gamle tvillingepiger fundet døde i varm bil

Ved at kigge nærmere på hver enkelt sag, er man kommet frem til, at det i 55 pct. af sagerne var forældre eller andre voksne, der havde ansvar for barnet, som af den ene eller anden årsag havde glemt det pågældende barn i bilen, mens 27 pct. af sagerne skyldtes, at børnene selv havde fundet vej ind i bilerne.

De resterende 18 pct. af sagerne skyldtes, at forældrene eller andre personer bevidst havde efterladt børnene i bilerne.

Og det er altså ikke særlig lang tid, at et barn skal sidde i en slukket bil med høje temperaturer udenfor, før det kan gå rigtig galt.

Et tidligere studie har nemlig vist, at der på en dag, hvor temperaturen er 30 grader udenfor, kun skal gå 10 minutter, før temperaturen inde i bilen er steget med 7 grader.

Det skyldes, at solen skaber en form for drivhuseffekt i bilen. Og da et barns krop overopheder hurtigere, end voksnes gør det, kan det i løbet af kort tid ende fatalt.

»Når kroppen bliver varmere end 37 grader, så får de (børnene, red.) forandringer som ved feber. Over 41 grader kan kroppen ikke håndtere det længere, og cellerne begynder at gå i stykker. Det bliver en multiorganisk skade ved overophedning,« har Jens Veirum, der er overlæge på børneafdelingen ved Aarhus Universitetshospital, forklaret over for TV 2.

Organisation med opråb: Efterlad ikke de firbenede venner i bilen - heller ikke selvom bilen holder i skyggen

Indtil videre er mindst ni børn omkommet i USA i år. F.eks. omkom en ni måneder gammel pige tidligere på måneden, fordi forældrene glemte at tage hende ud af bilen.

Da de en time senere kom i tanke om hende og hastede ud til bilen, var den lille pige allerede bevidstløs. Forældrene har siden forklaret, at de fejlagtigt antog, at den anden havde taget hende med ud af bilen.

Det nationale sikkerhedsråd håber, at forældre vil se rapporten som en form for wakeup-call.

»Vi vil have forældrene til at tjekke bilen efter, før de låser. Mange af de forældre, som har gennemlevet disse mareridt, har fortalt, at de handlede ud fra en form for autopilot,« siger Amy Artuso fra National Safety Council til CNN.

Herhjemme er det også sket flere gange, at børn er døde af hedeslag, fordi de er blevet glemt i biler.

For at undgå, at det sker, om det så er i USA, Danmark eller et hvilket som helst andet sted, kan man ifølge den amerikanske organisation gøre det til en vane som forælder at placere f.eks. håndtasken, mobiltelefonen eller sågar en sko på bagsædet samtidig med, at man spænder barnet fast.

Dermed har man givet sig selv endnu en grund til at huske at tømme bagsædet, før man efter endt køretur låser bilen af.