Trumps honnør til nordkoreansk general vækker harme i USA

Da den amerikanske præsident Donald Trump mødtes med Kim Jung-un og resten af det nordkoreanske regime i starten af denne uge, gjorde han honnør til den nordkoreanske general og forsvarschef No Kwang-chol, og det møder nu kritik i USA.

Donald Trumps honnør blev afsløret i en dokumentar om det historiske møde produceret af det nordkoreanske regime, og som for nylig blev sendt på landets stats-tv.



I dokumentaren hilser Donald Trump på en række embedsmænd fra Nordkorea, mens Kim Jung-un står i baggrunden. Da præsidenten rækker hånden ud for at hilse på generalen, bliver han mødt med en honnør i stedet, hvorefter præsidenten gør det samme.

Først honnør og så et håndtryk. Sådan hilser Donald Trump på Nordkoreas forsvarchef. Foto: AP Video.

Ifølge amerikansk militærprotokol er honnøren et tegn på respekt og gensidig beundring, skriver CNN. Og sådan en hilsen skulle Donald Trump altså ikke havde givet et medlem af et undertrykkende regime, som betragtes som USA's modstander, lyder kritikken.

»Trump er den øverste chef. Han behøver ikke engang at gøre honnør til sine egne generaler. De skal gøre honnør til ham. Han skal i hvert fald slet ikke gøre det til militære ledere fra en fremmedmagt, der betrages som ens modstander,« siger tidligere admiral og militæranalytiker John Kirby til CNN.

Her er den unge amerikaner, der udløste det historiske topmøde mellem Trump og Kim Jong-un

Generalen mener i øvrigt, det ville have været passende, hvis Donald Trump havde mødt generalens honnør ved at nikke med hovedet og derefter udrække hånden.

Samme toner lyder fra James Staviridis, tidligere admiral og Nato-kommandør, til Time.

»Jeg har aldrig set en præsident gøre honnør til en officer fra et fremmed militær,« siger den tidligere admiral, der kalder Nordkoreas militær for »brutalt«, og præsidentens honnør for en »fejl«.

Kritikken af den kontroversielle gestus, som blev givet på det historiske møde i Singapore, hvor præsidenten og den nordkoreanske diktator mødtes for første gang, har nu fået administrationen i Det Hvide Hus i defensiven. På et pressemøde forklarede Sarah Huckabee, talskvinde for Det Hvide Hus, Donalds Trumps hilsen således:

»Det er almindelig høflighed at gengælde en honnør fra en militærperson fra en anden regering,« sagde hun.

Udenrigsminister: USA genoptager øvelser med Sydkorea, hvis Nordkorea ikke længere forhandler i god tro

Siddende amerikanske præsidenter har siden 1980'erne gjort honnør til deres eget militær, hvilket var en praksis, som blev indført at Ronald Reagan.

Siden har alle præsidenter taget gestussen til sig, og flere af dem er blevet beskyldt for at misbruge honnøren. Således blev Bill Clinton beskyldt for at lave en slatten honnør, mens George W. Bush gjorde honnør, mens han holdte sin hund.

Barack Obama blev ligeledes kritiseret for holde en kop kaffe, mens han udførte den militære hilsen, skriver New York Times.

Men Donald Trumps honnør-brøler er alligevel uden præcedens, vurderer Charles Armstrong, historiker og professor i koreanske studier ved Columbia University.

»Jeg er sikker på, at han (Donald Trump) ikke vidste, hvem generalen var, men en amerikansk præsident, der hilser på en nordkoreansk general, er helt sikkert blevet vel modtaget i Nordkorea,« siger professoren til New York Times.