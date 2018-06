Amerikansk vagthund: Alvorlig fejlbedømmelse, at FBI-chef genåbnede Clinton-efterforskningen før valget

SAN FRANCISCO - En længe ventet rapport fra det amerikanske justitsministerium fastslog torsdag, at der ikke er beviser for, at der var politisk motivation bag FBI's beslutning i 2016 om ikke at rejse tiltale mod Hillary Clinton i den såkaldte email-skandale.

I en 500 sider lang rapport kritiserer justitsministeriets vagthund, generalinspektør Michael Horowitz, dog i skarpe vendinger tidligere FBI-chef James Comey. Både for hans offentlige udmelding i juli 2016, hvor han sagde, at der ikke var grundlag for at rejse tiltale. Og for hans melding få uger før valget om, at han genåbnene efterforskningen af Clinton.

Begge gange undlod Comey forinden at konsulterede justitsministeriet, til trods for en stående praksis i FBI om ikke at foretage sig noget i 60 til 90 dage før et valg, som kan påvirke den politiske proces.

Det var en »alvorlig fejlbedømmelse,« da Comey den 28. oktober 2016 sendte et brev til Kongressen med meddelelse om, at han genåbnede Clinton-efterforskningen, hedder det bl.a. i rapporten. Den kalder det også ekstraordinært, at Comey vurderede, at det var bedst for ham ikke først at konsultere hverken justitsministen eller vicejustitsministen.

Horowitz fandt også, at en håndfuld FBI-agenter, der var involveret i efterforskningen, havde udtrykt modvilje mod den daværende præsidentkandidat Donald Trump, hvilket ifølge generalinspektøren har kastet en skygge over FBI's håndtering af Clinton-sagen og skader forbundspolitiets omdømme generelt.

To FBI-agenter, der havde en affære, sendte f.eks. hinanden følgende tekstbeskeder: »Trump bliver aldrig præsident, vel?« Hvortil den anden svarede: »Nej, det gør han ikke. Vi stopper det.«

Efter generelinspektørens vurdering har disse agenters holdninger dog ikke påvirket de endelige konklusioner af Clinton-undersøgelsen.

Clinton har hævdet, at Comeys offentlige udmelding - så kort inden valget - om at efterforskningen mod hende blev genåbnet, var en væsentlig årsag til, at hun tabte.

Præsident Donald Trump, som i foråret 2017 fyrede Comey, har længe indikeret, at beslutningen om ikke at rejse anklage mod Clinton var politisk motiveret.

Under sin præsidentkampagne fik Trump ofte sine politiske tilhængere til at råbe »lock her up, lock her up« (smid hende i fængsel).

Præsidenten ventes at forsøge at bruge rapporten til at så tvivl om FBI’s uvildighed i agenturets Rusland-undersøgelse, herunder kulegravningen af om dele af Trumps præsidentkampagnen samarbejdede med Moskva, skriver flere amerikanske medier.

Nuværende FBI-chef Christopher Wray sagde torsdag ved en pressebriefing, at han accepterer rapportens konklusioner, og at agenturet via sin diciplinære arm vil stille relevante agenter til ansvar for tjenestelige forseelser.

Han fremhævede dog også, at rapporten ikke over en bred kam stiller spørgsmål ved FBI-ansattes integritet, ligesom den ikke har fundet beviser for, at politiske holdninger, fejlbedømmelser og brud på interne normer påvirkede Clinton-undersøgelsen.

Adspurgt, hvad han anså som de vigtigste lektioner fra rapporten, svarede han: »At objektivitet og det at fremstå objektivt betyder noget.«