Amerikansk vagthund: Alvorlig fejlbedømmelse, at FBI-chef genåbnede Clinton-efterforskningen før valget

SAN FRANCISCO - En længe ventet rapport fra det amerikanske justitsministerium fastslår torsdag, at der ikke er indikationer på, at der var politisk motivation bag, FBI's beslutning i 2016 om ikke at rejse tiltale mod Hillary Clinton i den såkaldte email-skandale.

I en 500 sider lang rapport kritiserer justitsministeriets vagthund, generalinspektør Michael Horowitz, dog i skarpe vendinger tidligere FBI-chef James Comey for umiddelbart inden valget i 2016 offentligt at melde ud, at han genåbnene efterforskningen af Clinton.

Dette var et brud på stående protokoller om ikke at foretage sig noget, som kan influere igangværende valg.

FBI-chef skaber panik i Clinton-lejren

Horowitz kalder det en alvorlig »fejlbedømmelse.«

Clinton har hævdet, at beslutningen var en væsentlig årsag til, at hun tabte valget.

Såret og vred Clinton (bort)forklarer historisk nederlag Taberen i 2016 gør regnskabet op og placerer skylden for nederlag til Trump.

Præsident Donald Trump, som i foråret 2017 fyrede Comey, har længe indikeret, at beslutningen om ikke at rejse anklage mod Clinton var politisk motiveret.

Under sin præsidentkampagne fik Trump ofte sine politiske tilhængere til at råbe »lock her up, lock her up« (smid hende i fængsel).

Uventet medvind til Trump: FBI har genoptaget efterforskningen af Clintons e-mailskandale

Præsidenten ventes at forsøge at bruge rapporten til at skabe mere tvivl om FBI’s uvildighed i agenturets Rusland-undersøgelse og herunder kulegravningen af, om dele af Trump-kampagnen samarbejdede med Moskva, skriver flere amerikanske medier.