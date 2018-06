Milliardær har samlet underskrifter: Californiere skal stemme om at dele staten i tre

SAN FRANCISCO – Når californiere i efteråret vælger en ny guvernør og stemmer nye medlemmer ind i den amerikanske kongres, skal de også stemme om at splitte staten Californien op i tre dele.

Det er en Silicon Valley-milliardær, som har tvunget spørgsmålet til folkeafstemning.

Venture capitalist Tim Draper har indsamlet mere end 400.000 valide underskrifter på tværs af hele Californien, hvilket er kravet for at få et spørgsmål til afstemning.

Under forslaget vil Californien blive splittet op i Nordcalifornien, Californien og Sydcalifornien.

Nordcalifornien vil inkludere San Francisco, Silicon Valley og Sacramento.

Det nye Californien vil strække sig langs kysten fra Monterey til Los Angeles.

Sydcalifornien vil inkludere San Diego og det landbrugsdominerede Central Valley op til Fresno.

Ifølge Draper vil »borgere i hele staten få bedre betjening af tre mindre stater, mens man fastholder de historiske grænser mellem de forskellige counties, byer og landsbyer,« skrev han i sin indstilling til Californiens justitsminister.

Venture capitalist fra Silicon Valley, Tim Draper, ses her på et billede fra 2014. Foto: AP/Rich Pedroncelli

Draper, som er kendt for sine tidlige investeringer i selskaber som Hotmail, har arbejdet for at få spørgsmålet til folkeafstemning i seks år.

I USA er det normalt, at der ved hvert valg bliver stemt om en række andre spørgsmål.

Hvis Drapers får held med sin kampagne, vil det være første opsplitning af en amerikansk delstat, siden West Virginia blev delt fra Virginia i 1863.