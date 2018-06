Trumps aflysning af fælles militærøvelser tog Sydkorea på sengen

Da USA’s præsident Donald Trump tirsdag indgik en hensigtserklæring med Nordkoreas leder Kim Jong-un om atomafrustning på den koreanske halvø, vakte det glæde i Sydkorea.

Det samme kan ikke siges, da Trump ved en efterfølgende pressebriefing meddelte, at USA som konsekvens af de forestående forhandlinger vil stoppe de fælles militærøvelser med Sydkorea.

Meldingen, der ses som en stor indrømmelse til Pyongyang, kom tilsyneladende bag på regeringen i Seoul.

Sydkoreas præsidentkontor sagde, at det var nødt til at »finde ud af den præcise mening eller intentionen« med Trumps udmelding. Der kom en lignende melding fra landets forsvarsministerium.

USA’s forsvarsstyrker i Sydkorea havde heller ikke modtaget nye instruktioner.

En tidligere sydkoreansk, generalløjtnant In-Bum Chun, sagde til CNN, at han var så overrasket, at han først troede, at der var tale om et fejlcitat.

USA har knap 30.000 tropper i Sydkorea, og de fælles øvelser med sydkoreanske tropper anses som både som en afskrækkende foranstaltning og som central i arbejdet for at være parat til reagere på et angreb.

»At skære det væk er som at spare ved ikke at sende dine børn i skole,« sagde In-Bum Chun.

Robert Kelly, en professor i politik ved Pusan National University i Sydkorea, sammenlignede det med at smide en vigtig allieret under en bus.

Bekymringen blev formentlig ikke blevet mindre af, at Trump kaldte militærøvelserne »krigslege« og »provokerende.« En retorik som tidligere kun er blevet brugt af Nordkorea og Kina.

Ved den samme pressebriefing sagde præsidenten, at han gerne ville trække amerikanske tropper, som har været til stede i Sydkorea siden 1950'erne, hjem. Han understregede, at det ikke var relevant nu, men lod forstå, at det var en ambition for fremtiden.

Trump på pressetmødet i Singapore, hvor han meddelte, at USA stopper de fælles militærøvelser med Sydkorea. Foto: Ritxau Scanpix/Saul Loeb

Pentagon understregede efterfølgende, at USA’s sikkerhedsaftaler med Sydkorea er vandtætte, men afviste, at Trump ikke havde konsulteret forsvarsminister James Mattis på forhånd.

USA’s udenrigsminister Mike Pompeo har også været ude at sige, at USA vil genoptage militærøvelserne, hvis Nordkorea ikke længere forhandler i god tro.

Beslutningen er dog blevet kritiseret af medlemmer af Kongressen.

»Det her er ikke krigslege. Det er seriøse øvelser. Vores flåde, flyvevåben og landstyrker holder sig klar. Og så længe der ikke er en fredsaftale, bør de være klar til at kæmpe når som helst, og det kræver, at de øver sig,« sagde John Garamendi, et demokratisk medlem af Kongressens forsvarsudvalg.

Han tilføjede, at USA’s troppetilstedeværelse er vigtig for at opretholde stabiliteten i regionen.

Trump har argumenteret med, det vil spare en masse penge at aflyse øvelserne. Det er uklart, hvor store beløb, der er tale om, men ifølge Washington Post betaler Sydkorea i dag halvdelen af de ikke tropperelaterede omkostninger, som USA har forbindelse med sin tilstedeværelse på Den Koreanske Halvø.