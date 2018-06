Trump i nyt angreb mod Trudeau: Det kommer til at koste ham mange penge

SAN FRANCISCO – Efter to dage i Singapore til historiske forhandlinger med Nordkorea var Donald Trump tirsdag stadig vred på premierminister Justin Trudeau for at sige, at Canada vil svare igen på USA’s særtold på stål og aluminium.

Den amerikanske præsident havde allerede lørdag efter et G7-møde hængt regeringslederen ud og i et tweet kaldt ham en uærlig og svag forræder.

Tirsdag satte Trump en streg under dette ved at antyde, at sagen kommer til at koste Canada.

»Det kommer til at koste det canadiske folk mange penge,« sagde Trump ved en pressebriefing i Singapore efter topmødet med Nordkorea.

»Så kan han lære det. Du kan ikke gøre den slags,« fortsatte præsidenten om Trudeau.

De hårde ord stod i kontrast til den ros, som Trump ved det samme pressemøde netop havde delt ud til Nordkoreas leder, Kim Jong-un, der blev beskrevet som både klog og en god forhandler.

Det er stadig uklart, hvorfor Trump blev så vrede over Trudeaus bemærkninger.

Den canadiske leder sagde, at han havde gjort det klart til Trump, at Canada ville svare igen på særtolden. At dette ikke var noget, som Canada havde lyst til, men var nødt til, fordi Canada heller ikke vil finde sig i at blive skubbet rundt.

Der var tale om bemærkninger, som den canadiske regering tidligere var kommet med om USA’s særtold. Men Trump reagerede prompte og trak sin støtte fra den fælles G7-erklæring.

I et interview med ABC fra Singapore forklarede præsidenten, at det var en reaktion på Trudeaus bemærkninger, som blev sendt live på tv, netop som Trump gik ombord på Air Force One for at flyve til Singapore.

»Han talte om, hvordan han ikke vil blive hundset rundt. Jeg sagde, hvad handler det her om. Det var ikke det, han sagde til mit ansigt,« sagde Trump til ABC og gentog, at USA ikke længere vil lade andre lande udnytte USA med unfair handelsaftaler.

»Vi er blevet udnyttet som et land i årtier af både venner og fjender,« sagde Trump.

Trump fastholder dette, selvom USA har et handelsoverskud med Canada, ligesom USA's økonomi i dag er stærkere, end det har været i årtier.