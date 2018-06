Forsvundet i 35 år: En amerikansk kaptajn, der var sikkerhedsgodkendt på højeste niveau, anholdt i Californien

En tidligere kaptajn i det amerikanske luftvåben er blevet pågrebet i Californien, efter han har været forsvundet i 35 år. Anholdelsen skete i forbindelse med en efterforskning af falsk identitet.

Den anholdte, som bærer navnet William Howard Hughes Jr., blev sidst set i Albuquerque i sommeren 1983 - efter han var vendt hjem fra 14-dages ferie i Europa - hvor han hævede 28.000 amerikanske dollars. Det skriver Los Angeles Times.

Under Den Kolde Krig var han involveret i den hemmeligstemplet planlægningen af Natos kommando- og kommunikationsovervågningssystem, hvor han var specialiseret i radarteknologi.

Hughes var 33 år, da han forsvandt.

Efter anholdelsen, der fandt sted onsdag, har den tidligere kaptajn fortalt de amerikanske myndigheder, at det amerikanske luftvåben gjorde ham deprimeret, og at det var derfor, han valgte at forsvinde.

Ifølge Hughes skabte han en falsk identitet, og med den har han levet i Californien lige siden.

En talskvinde for efterforskningen har over for The Albuquerque Journal fortalt, at man ikke mener, at Hughes har fungeret som spion for Sovjetunionen.

Den anholdte kaptajn er nu tilbageholdt på en militær lufthavnsbase i Californien, hvor han er blevet sigtet for at desertere.