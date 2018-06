»Tag den, Trump«: Homoseksuel guvernørkandidat kysser sin mand i valgvideo

Den homoseksuelle guvernørkandidat, Richard Madaleno, har vakt opsigt, efter at han har lavet en valgvideo, hvor han kysser sin mand og siger : »Tag den, Trump.«

Valgvideoen blev sendt i en reklamepause til ”Fox & Friends,” som bliver vist på Fox News, og som er kendt for, at have den amerikanske præsident som vanlig seer.

Du kan se videoen her:

Madaleno stiller op for demokraterne i forsøget på at blive den næste guvernør i Maryland. Det menes at være den første valgvideo i USA, hvor en kandidat kysser en fra samme køn.

Trump har tidligere offentligt givet udtryk for, at han støtter »traditionelle ægteskaber.«

I videoen siger Madaleno: »Jeg stiller op som guvernør for at levere progressive resultater og for at tage kampen op med Donald Trump. Her er nogle få ting, som jeg allerede har gjort for at gøre ham rasende.«

Herefter nævner Madaleno, at han har kæmpet for nemmere adgang til sygesikring, og at han har været med til at forbyde automatgeværer i Maryland. Han afslutter med at kysse sin mand Mark Hodge.

Videoen har også fået sit eget liv på internettet under hashtagget ”TakeThatTrump.”

Madaleno har fået støtte til videoen fra The LGBTQ Victory Fund. En fond, som er sat i verden for at få valgt så mange LGBTQ-folk som muligt på alle politiske niveauer.

»Imens Det Hvide Hus, politikere og andre anti-LGBTQ forsøger at slette vores synlighed og rulle vores rettigheder tilbage, stiller Rich Madaleno sig modigt frem og siger, at han er stolt over sin familie, og at han vil kæmpe for alle i Maryland, hvis han bliver valgt,« fortæller CEO i fonden, Annise Parker, til The Guardian.

Der skal dog nok mere end en opsigtvækkende valgvideo for at få Madaleno valgt den 26. juni, hvor der er primærvalg. Ifølge meningsmålinger ligger han nr. fire i rækken til at blive nomineret som demokraternes guvernørkandidat.

I 2013 lovliggjorde Maryland ægteskaber mellem homoseksuelle efter en folkeafstemning.