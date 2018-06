Trumps krav om at genoptage Rusland i G7-klubben mødt med kritik ude og hjemme

SAN FRANCISCO - Den amerikanske præsident Donald Trumps opfordring til, at G7-landene lukker Rusland tilbage ind i varmen har udløst en byge af kritik af præsidenten både på ude og hjemme.

Trump sagde inden afgang til mødet i Quebec, Canada, at »det måske ikke er noget, som nogen ønsker at høre.«

Trump vil have Rusland med til G7-topmøde i Canada

»Det er måske heller ikke politisk korrekt, men vi har en verden at styre. Og G7 burde være G8. De smed Rusland ud. De burde lukke Rusland ind igen, for vi burde at have Rusland ved forhandlingsbordet,« sagde præsidenten vel vidende, at det kun ville øge spændingerne ved mødet, hvor stemningen allerede var dårlig som følge af hans straftold på importeret stål og aluminium mod de allierede.

Det er uklart, hvorfor Trump refererede til G7 som "de". USA var med til at skabe gruppen, hvis formål altid har været at fremme en fredelig og velstående verden. USA har også altid spillet en ledende rolle i gruppen.

»Dette er svagt,« sagde Ben Sasse, en Trump-kritisk republikansk senator fra Nebraska som reaktion:

»Putin er ikke vores ven, og han er ikke præsidentens kammerat. Han er en gangster, som bruger aggressive taktikker som Sovjetunionen til at føre skyggekrig mod USA, og vores ledere bør handle derefter.«

Arizona-senator John McCain, som ligger i sygesengen med hjernekræft, udsendte en bidende meddelelse, hvor han bemærkede, at Putin siden Ruslands annektering af Krim i 2014 – som var årsagen til at Rusland blev smidt ud af det daværende G8 – kun har fortsat med at »angribe demokratiske institutioner verden over.«

Merkel og Trump i samtale efter at have overstået familiefotoet. Foto: Ritzau Scanpiz/Saul Loeb

»Præsidenten har af uforklarlige grunde vist vores fjender den ærbødighed og agtelse, som bør være reserveret til vores nærmeste allierede,« lød det fra McCain:

»Disse nationer, som deler vores værdier og har lidt ofre side om side med os i årtier, bliver nu behandlet med ringeagt. Dette vil reducere USA's lederrolle i verden.«

Kritikken var ikke mindre fra den demokratiske lejr.

New York-demokraten Eliot Engel, der sidder i udenrigsudvalget i Repræsentanternes Hus, mener, at Trumps invitation til Rusland passer ind i et bredere mønster, hvor Trump altid forsøger at behage Putin og aldrig kritiserer den russiske leder.

Den demokratiske mindretalsleder i Senatet, Chuck Schumer fra New York, sagde, at en genoptagelse af Rusland ville belønne landet for at forsøge at påvirke præsidentvalget i USA.

Særtold bliver et centralt emne på G7-topmøde Allerede inden topmødet er begyndt, signalerer de canadiske værter, at det meget vel kan ende i uenighed.

»Det er klart imod amerikanske interesser,« sagde han.

Adam Kinzinger, republikansk medlem af Huset fra Illinois, tog dog præsidenten i forsvar.

»Nej for pokker,« sagde han om at lukke Rusland ind i G7 igen: »Når du ser på, hvad russerne har gjort, så er alle de grunde til, at de blev smidt ud, der stadig. Konflikten i Ukraine fortsætter. Rusland støtter en diktator i Syrien, hvor 15.000 børn er døde og millioner er tvunget ud af deres hjem. Der er intet, som viser, at Rusland ønsker at blive en del af verdenssamfundet igen.«

»Men jeg håber, at det var et af de øjeblikke, hvor præsidenten talte med en lidt løs tunge,« fortsatte han.

En unavngiven britisk diplomat mindede i en udtalelse til ABC News også om, at Rusland så sent som i år også har deltaget i en likvideringsforsøg i Storbritannien af en tidligere russisk dobbeltspion. Både USA og en stribe europæiske lande udviste i den forbindelse en stribe russiske diplomater.

»Før vi overhovedet kan have samtaler om at optage Rusland igen, må det ændre sin adfærd,« sagde den britiske kilde.

Hverken Europa eller USA anerkender i dag stadig ikke, at Krim er en del af Rusland.