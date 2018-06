Donald Trumps advokat bliver irettesat af Melania Trumps talskvinde om forhold til pornoskuespiller

Onsdag udtalte, Rudy Giuliani – der er Donald Trumps advokat – ved en konference i Israel, at Melania Trump ikke tror på beskyldningerne om, at den amerikanske præsident skulle have haft en affære med pornoskuespillerinden Stephanie Gregory Clifford.

Pornoskuespillerinden, Stephanie Gregory Clifford.. Foto: AP/Matt Sayles

Og så skulle der være ro på de indre linjer, men nej.

Torsdag brød den amerikanske førstedame stilheden via sin talskvinde, Stephanie Grisham, der satte spørgsmålstegn ved Giulianis udtalelser.

»Jeg tror aldrig, at fru Trump har diskuteret sine tanker om noget som helst med hr. Giuliani,« siger hun ifølge det amerikanske medie, The Hill.

Stephanie Gregory Clifford, som måske er bedre kendt under sit kunstner navn, Stormy Daniels, påstod tidligere i år offentligt, at hun har haft en affære med den Donald Trump i 2006. Et år efter at Donald Trump blev gift med Melania Trump.

Clifford har nu sagsøgt Trump og hans advokat, Michael Cohen, for ærekrænkelse og for at få ugyldiggjort en tidligere indgået aftale, som siger, at hun ikke må udtale sig om sagen offentligt. For aftalen fik Daniels 130.000 dollars.

Hverken Stephanie Grisham, eller Melania Trump har kommenteret på Cliffords beskyldinger.