Bedste venner Trump og Macron i Twitter-krig før anspændt G7-møde

SAN FRANCISCO - Når præsident Donald Trump fredag flyver til Quebec, Canada, for at mødes med de øvrige G7-ledere, er der lagt op til et anspændt møde.

Var nogen i tvivl, behøvede de blot at følge Twitter-krigen mellem Trump og Frankrigs præsident Emmanuel Macron torsdag.

De to har normalt haft et godt forhold. Da Macron vandt det franske præsidentvalg, spåede Trump, at Macron ville blive en fantastisk leder. Trump har også sagt, at han er stolt af at kalde Macron sin ven.

Men efter Trump satte alvor bag sin trussel om at ramme USA’s nærmeste allierede, herunder EU-lande og Canada, med en særtold på importeret stål og aluminium, er relationen over Atlanten kølet gevaldigt.

Det begyndte med, at de to på dagen for Trumps beslutning angiveligt havde en telefonsamtale, hvor Trump ikke tog Macrons kritik pænt.

Torsdag truede Macron så med at slutte sig til en kritik fra andre verdensledere ved helt usædvanligt at komme med en udtalelse fra de øvrige lande i G7 udenom USA.

»Den amerikanske præsident har muligvis ikke noget imod at stå isoleret, men vi har heller ikke noget imod at underskrive en sekslandes aftale, hvis det er nødvendigt. Disse seks lande repræsenterer værdier, de repræsenterer et økonomisk marked, som har historiske vægt bag sig og er en sand international styrke,« skrev Macron.

I et tweet på fransk skrev han også, at det »hverken er godt for os eller for nogen af vores allierede lande at skabe en verden, hvor den stærkeste har ret.« »Derfor vil vi fortsætte med at kæmpe.«

Trump svarede igen med et Tweet, hvor han både langede ud efter Macron og den canadiske premierminister Justin Trudeau, som er vært for G7-mødet.

»Venligst fortæl premierminister Trudeau og præsident Macron, at de kræver massive toldsatser af USA og skaber ikke-monetære barrierer. EU’s handelsoverskud med USA er 151 mia. dollar, og Canada holder vores landmænd ude og andre. Ser frem til at se jer i morgen,« tweetede han.

I et nyt tweet skrev han, at »Trudeau var så forarget, bragte det mangeårige forhold mellem USA og Canada op og alle mulige andre ting. Men han nævnte ikke det faktum, at de lægger 300 pct. told på mælkeprodukter, hvilket skader vores landmænd, ødelægger vores landbrug.«

Præsidenten langede også ud efter EU og Canada. Ifølge Trump har de i årevis brugt massive toldsatser mod USA: »Totalt uretfærdigt for vores landmænd, arbejdere og virksomheder. Fjern jeres told og jeres barrierer, og vi vil matche vores.«

Kilder i Det Hvide Hus fortæller også Washington Post, at Trump er irriteret over overhovedet at at skulle bruge tid i Canada. Dels gider han kke at høre de andre lederes argumenter og deres kritik. Dels ville han hellere fokusere på det forestående topmøde med Nordkorea i Singapore på tirsdag.

Om det er årsagen er uklart, men Det Hvide Hus meddelte torsdag, at Trump vil forlade G7-mødet fire timer før det er færdigt, når de andre lande skal diskutere klimapolitik.

Han fortsætter direkte fra Canada til Singapore.