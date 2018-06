Lava har fået Hawaiis største sø til at fordampe

SAN FRANCISCO – I sidste uge var den grønne sø, Ka Wai a Pele, Hawaiis største sø. Det var også øens største ferskvandsreserve.

I denne uge eksisterer den ikke mere.

Lavabomber og giftige dampe, men Hawaiis vulkanplage kan blive værre endnu Der kommer flere udbrud og jordskæv, advarer øens myndigheder.

Efter glødende lava over weekenden begyndte at løbe ud i den omkring 400 år gamle og 60 meter dybe sø, begyndte vandet at syde og koge og i løbet af timer fordampede det hele, indtil der ikke længere var nogen sø.

Det var et spektakulært skue. Søjlen af damp kunne ses mange kilometer væk, men det betyder nu, at Hawaii har mistet et udflugtsmål, som var populært blandt turister og lokale til at tage en svømmetur.

Huse i Kapohoområdet står i brand. Foto: Ritzau Scanpix/Terray Sylvester

De populære tidevandspools i den billedskønne Kapohobugt frygtes også ødelagt. Området var hjem for ferieboliger, smukke strande og krystalklart vand. Men den ødelæggende lava pressede sig for få dage siden også frem her og begyndte at omforme kystlinjen.

Lava fra vulkan ødelægger hundredvis af hjem på Hawaii

Den seneste lavastrøm er den mest destruktive, siden Kilauea gik i udbrud for en måned siden.

Hawaiis myndigheder vurderer, at lava nu har dækket omkring 20 kvadratkilometer land og ødelagt mere end 500 hjem.