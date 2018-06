Demokraterne undgik deres værste mareridt i californisk primærvalg

SAN FRANCISCO – Tirsdag var supertirsdag i det amerikanske primærvalg.

I alt otte stater valgte deres kandidater og begynde at forme den politiske slagmark frem mod midtvejsvalgene i november.

Den største kampscene var Californien, hvor både demokraterne og republikanerne undgik deres værste mareridt.

Demokraterne frygtede at blive lukket ude af kapløbet om en række pladser i Repræsentanternes Hus. En bølge af modstand mod præsident Donald Trump havde fået et rekordantal demokratiske kandidater til at stille op i en række distrikter, men Californiens særlige valgsystem sender uanset partifarve kun de to stærkeste to kandidater videre.

En flodbølge af modstand mod Trump i Californien er blevet demokraternes værste fjende ved primærvalget Ved tirsdagens primærvalg i Californien risikerer en flodbølge af modstand mod Trump at slukke demokraternes håb om at genvinde flertallet i Kongressen. I Central Valley glæder det mange.

Ved at sprede de demokratiske stemmer ud, risikerede partiet slet ikke at få en kandidat i nogle distrikter. Det ville det have gjort partiets chancer langt dårligere for hente de 23 mandater, som demokraterne skal tage for at vinde flertallet i Repræsentanternes Hus ved midtvejsvalgene.

Overblik Otte amerikanske stater, herunder Iowa, New Jersey og Californien, afholdt Det californiske var det mest afgørende. En sværm at demokratiske kandidater risikerede at kannibaliserede hinanden og sende republikanere videre, men demokraterne syntes at have undgået det mareridt. Republikanerne undgik til gengæld at blive udelukket fra det californiske guvernørvalg. Demokraterne skal vinde mindst 23 pladser for at få flertal i Huset. Heraf håber partiet på syv i Californien i områder, hvor Hillary Clinton vandt i 2016. Også i New Jersey, Iowa og New Mexico øgede demokraternes deres chance for at vinde nye mandater.

De foreløbige optællinger viser dog, at partiet har undgået den skæbne.

Til gengæld viste dagen ikke nær den stærke modbølge mod Trump, som demokraterne havde håbet ville blive afspejlet i en højere valgdeltagelse.

Republikanerne havde også grund til at fejre.

For kort tid siden forventede mange iagttagere, at det ville ende med at være to demokrater, der kæmpede mod hinanden om guvernørposten i Californien.

Det ville have udstillet republikanernes upopularitet i Californien og ville ikke bare være symbolsk pinligt for regeringspartiet, men også frarøve partiet fra at have et stort navn til at få vælgere til at gå ud og stemme i november.

Men med en stor kampagnecheck på 5 mio. dollar og en sen støtteerklæring fra præsident Donald Trump fik den republikanske kandidat John Cox en stærk slutspurt, og det er nu ham, som favoritten Gavin Newson, den demokratiske tidligere borgmester i San Francisco, skal møde i november.

Det er stadig uklart, om republikanerne har undgået den samme pinlighed i kampen om en senatspost. Favoritten er det mangeårige demokratiske senatsmedlem Dianne Feinstein, men der tælles stadig på, om det er en republikaner eller en anden demokrat, der bliver hendes udfordrer.

Uanset har særligt præsident Donald Trump grund til at være tilfreds, hvilket han også gav udtryk for i en stribe tweets.

»Stor aften for republikanere,« tweetede Trump: »Tillykke til John Cox med en stor valgopbakning. Han kan vinde. Så meget for den store blå (demokraternes farve, red.) bølge. Måske bliver det en stor rød bølge.«

Trumps tilfredshed skyldes ikke mindst, at primærvalget har understreger hans indflydelse. Det var efter, at han gav Cox sin støtte, at Cox stormede frem.

Også i Alabama blev Trump-effekten udstillet. Vælgerne i den sydøstlige del af staten straffede republikaneren Martha Roby, fordi hun tilbage under præsidentvalget tog afstand fra Trump, da hans udtalelser om at tage kvinder i skridtet blev afsløret. Hun skal nu ud i en omkamp med et tidligere demokratisk kongresmedlem.

Primærvalget var generelt også en god dag for kvinder. Republikanske vælgere i det sydlige Dakota, i Alabama og Iowa samt demokratiske vælgere i New Mexico valgte kvinder som deres favorit til posten, og de har alle en god chance for at vinde.

Dagen kom også med en anden god nyhed for demokraterne. I New Jersey og New Mexico, hvor det var ventet, at republikanerne stod stærkest, øgede demokraternes deres chance for at hente ekstra mandater til Huset.

Kapløbet frem mod midtvejsvalgene er dog stadig vidt åbent for begge partier.