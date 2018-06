Verdens højeste aktive gejser nær supervulkan holdt sig i ro i flere år - til nu

Siden midten af marts har gejseren Steamboat, der ligger i Yellowstone National Park, været i udbrud otte gange.

Det skriver CNN.

Gejseren var forinden senest i udbrud tilbage i 2014. Hvorfor gejseren, der er verdens højeste aktive af sin slags, pludselig spyr kogende vand op igen og igen, kan forskerne ikke give et entydigt svar på.

Vulkanudbrud står bag oprør i Det gamle Egypten

Den hyppige aktivitet kan ifølge forskere bl.a. skyldes en form for termisk forstyrrelse eller blot være et udtryk for, at gejseren er inde i en periode, hvor den ved et tilfælde hyppigt går i udbrud, ligesom det var tilfældet tilbage i 1980'erne og igen i 2003.

»At Steamboat har været i udbrud så mange gange i de seneste seks uger er usædvanligt for den,« oplyser Michael Poland fra det videnskabelige agentur US Geological Survey (USGS) til CNN. Han påpeger dog, at det som skrevet er sket før.

Nedenfor kan du se en video, der viser det seneste udbrud, som fandt sted mandag.

Blandt forskere håber man, at der i den kommende tid vil komme endnu flere udbrud fra Steamboat, samt at man kan finde en måde at forudse dem på, inden de begynder.

»Vi planlægger at placere jordskælvsmålere nær Steamboat i løbet af den næste uge. Hvis den går i udbrud igen, vil det være fedt at kunne måle aktiviteten,« udtaler Jamie Farrell, der er forskningsadjunkt i sismologi ved University of Utah, til CNN og fortsætter:

»Ved at kigge på disse signaler kan vi se, om der er noget, som kan afsløre, om en gejser er ved at gå i udbrud. Det kan måske give os en måde, hvorpå vi kan forudsige, hvornår gejseren vil gå i udbrud, og det kan samtidig give os indsigt i, hvad der sker under jorden før et sådan udbrud.«

Under større udbrud, der typisk varer mellem 3 og 40 minutter, sender gejseren Steamboat kogende vand mere end 90 meter op i luften.

Gejseren ligger i 2.300 meters højde og er en del af gejserområdet Norris Geyser Basin i Yellowstone-nationalparken, der ligger i den amerikanske delstat Wyoming.

Under nationalparken ligger supervulkanen Yellowstone desuden og slumrer.

Sidst vulkanen gik i såkaldt superudbrud var for ca. 640.000 år siden, og det fik katastrofale følger for dyre- og plantelivet på hele det nordamerikanske kontignent.

I de seneste 10 år har jordskorpen under Yellowstone hævet sig markant, hvilket har skabt frygt for, at endnu et katastrofalt udbrud kan være på vej.

Vulkaneksperten Henning Andersen, som har skrevet flere bøger om netop Yellowstone-vulkanen, har til Videnskab.dk oplyst, at man maksimalt vil få tre ugers varsel på et superudbrud fra vulkanen, der i givet fald vil kunne få store konsekvenser for hele kloden.