Lava fra vulkan ødelægger hundredvis af hjem på Hawaii

Flydende lava fra vulkanen Kilauea i den amerikanske delstat Hawaii har i løbet af natten til tirsdag lokal tid ødelagt hundredvis af hjem.

Samtidig har lavaen nået to små samfund, der ligger ud til vandet. Her blev indbyggerne allerede i sidste uge opfordret til at lade sig evakuere.

Det oplyser tjenestemænd tirsdag.

Jorden brænder: Floder af lava flyder på Hawaii

De hundredvis af hjem, lavaen har ødelagt i løbet af natten, er i tillæg til de 117 andre boliger, der er brændt ned, siden lavaen begyndte at stige op gennem revner i jorden på øen Big Island i sidste måned.

- Vi har ikke et endeligt tal endnu, men det er sikkert at sige, at hundredvis af boliger er gået tabt i Kapoho Beach Lots og Vacationland siden i går aftes, siger talskvinde for myndighederne i Hawaii Janet Snyder.

En flyvning over øen tirsdag morgen bekræfter, at bugten Kapoho Bay er fuldstændig fyldt op med lava. Også det meste af områderne Kapoho Beach Lots og Vacationland er dækket af den flydende masse.

Se billederne: Vulkanudbrud har ramt Hawaii

Der er ikke blevet rapporteret om nogen tilskadekomne, eftersom de fleste beboere allerede havde forladt området.

Indbygger i Kapoho Mark Johnson risikerer at miste sit hjem og to hektar landbrugsjord.

- Jeg er ved at finde fred med tanken. Jeg har haft 28 vidunderlige år dernede, siger han.

Lavastrøm på Hawaii rammer kraftværk; udløser frygt for nye eksplosioner og giftiggasser

Siden 3. maj har udbrud fra vulkanen skabt adskillige sprækker i jorden, hvorfra lavaen sprøjter op.

Udbruddet er gået ind i en ny og farlig fase, hvor store mængder brandvarm lava strømmer op af sprækker i jorden, der er opstået tæt på et beboet landområde.

Tusindvis af mennesker er blevet evakueret fra deres hjem på grund af faren fra lavafloden, der bevæger sig i et højt tempo fra Kilauea.

Samtidig er niveauet af giftige svovlgasser øget voldsomt.