Det Hvide Hus fanget i en løgn om berygtet Trump Tower-møde med russere

SAN FRANCISCO – Siden New York Times afslørede et 20 sider langt brev fra præsident Donald Trumps hold af advokater til den særlige Rusland-undersøger, Robert Mueller, har fokus været på advokaternes brede definition af præsidentens magt.

Trump kan som landets øverstbefalende pr. definition ikke spænde ben for nogen efterforskning, eftersom han som præsident også er landets toppolitimand, skriver de. Ergo er enhver beskyldning om, at han måtte have forsøgt at obstruere Rusland-undersøgelsen, falsk.

Men brevet indeholder også en anden afsløring.

Er Trump hævet over loven? »Jeg har den absolutte ret til at benåde mig selv« Teorien om, at Donald Trump kan benåde sig selv, hvis han skulle have spændt ben for efterforskningen om russisk indblanding i valgkampen, har sat juridiske eksperter på overarbejde i USA.

Ifølge advokaterne dikterede Trump reaktionen fra Donald Trump Jr., efter at New York Times sidste år afslørede, at præsidentens ældste søn i juni 2016 før præsidentvalget holdt et møde i familietårnet Trump Tower på Manhattan med en advokat med forbindelser til Kreml.

»Præsidenten dikterede en kort, men præcis reaktion på artiklen i New York Times på vegne af sin søn,« lyder det i brevet.

Det har Det Hvide Hus ellers tidligere afvist.

Det var Natalia Veselnitskaya, en advokat med forbindelser til Kreml, som Donald Trump Jr. bl.a. holdt møde med i 2016 i familietårnet Trump Tower. Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Præsidenten »dikterede bestemt ikke udtalelsen,« og kom højst med nogle forslag, »som enhver far ville gøre det til sin søn,« sagde pressetalskvinde Sarah Sanders sidste år.

Jay Sekulow, som stadig er en del af Trumps hold af jurister, sagde til CNN: »Jeg var på ingen måder involveret i at skrive et udkast. Det var præsidenten heller ikke. Jeg antager, at det var mellem Donald Trump Jr. og hans advokater. At lægge dette på præsidentens skuldre, er forkert.«

I den korte udtalelse, som brevet nu afslører, at Trump dikterede, blev det hævdet, at mødet, hvor også Trumps svigersøn, Jared Kushner, såvel som kampagnechef Paul Manfort deltog, primært handlede om adoptionspolitik.

Senere ændrede Donald Trump Jr. den udlægning og indrømmede, at han havde taget mødet, fordi han var blevet lovet snavs på den demokratiske præsidentkandidat, Hillary Clinton.

Søndag forklarede Trumps juridiske chefrådgiver, Rudy Giuliani, den skiftende forklaring ved at pege på, at hukommelse ikke er en statisk størrelse.

»Vores hukommelse bliver ved at ændre sig,« sagde han, hvilket dog huller Trumps udtalelser om, at han har en af de bedste hukommelser i historien.

Rudy Giuliani, som er Trumps juridiske chefrådgiver, har forklaret den skiftende forklaring med, at hukommelse ændrer sig. Foto: AP/Carolyn Kaster

Mandag afviste Sarah Sanders at kommentere på de nye oplysninger.

Journalister ved en briefing i Det Hvide Hus bad hende forklare, hvem der havde løjet.

Men Sanders sagde, at eftersom der var tale om et brev, der var sendt fra Trumps personlige advokater, ville hun referere til dem.