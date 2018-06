Er bromancen forbi? Telefonsamtale mellem Trump og Macron gik helt galt

SAN FRANCISCO - USA’s præsident Donald Trump og Frankrigs præsident Emmanuel Macron er politisk uenige, men har så godt forhold til hinanden, at mange medier har beskrevet det som bromance.

Men torsdag gik det galt. Her havde de to ledere en telefonsamtale, som løb helt af sporet, rapporterer CNN.

Macron hædres med særligt statsbesøg i Washington

Det var den dag, hvor Trump besluttede at ramme EU-lande med en straftold på importeret stål og aluminium. Det kritiserede Macron i ublu vendinger, hvilket Trump angiveligt ikke tog pænt.

»Virkelig skidt. Det var forfærdeligt,« siger en kilde til CNN om samtalen: »Macron troede, at han på baggrund af deres relation kunne sige sin mening. Men Trump kan ikke håndtere at blive kritiseret på den måde.«

I en pressemeddelelse fra Elyseepalæet forud for samtalen sagde Macron, at han »beklagede« det amerikanske skridt og konkluderede, at ikke bare var det »ulovligt.« Det var også en stor fejl at reagere på en global ubalance ved at fragmentere markedet og skride til økonomisk nationalisme.

En udskrift fra samtalen fra Det Hvide Hus bekræfter, at de to talte om handel såvel som migration.

»De to ledere diskuterede problemerne med migration fra Libyen og en tidshorisont for at løse det. Præsident Trump understregede behovet for at genbalancere samhandlen med Europa,« lød det i udskriften.