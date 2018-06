Trumps advokat om Rusland-undersøgelse: Han har sandsynligvis magten til at benåde sig selv

Er den amerikanske præsident, Donald Trump, forpligtet til at afgive forklaring til den tidligere FBI-chef Robert Mueller, i sagen om en mulig forbindelse mellem Trump-kampagnen og Rusland i valgåret 2016, og kan han eventuel benåde sig selv?

Trump raser efter læk af advokaters hemmelige brev

Nej og ja mener Trumps hold af advokater. Mueller - der er udpeget af Justitsministeriet til at være særlig anklager i sagen om den mulige forbindelse til Rusland – har modtaget et brev fra Trumps advokater, som argumenterer for, at præsidenten ikke skal vidne i sagen.

Brevet, som er blevet offentliggjort af den amerikanske avis The New York Times, skriver bl.a., at Trump ikke kan anklages for at obstruere undersøgelsen af den mulige forbindelse mellem Trumps kampagne og Rusland, da den amerikanske forfatning giver præsidenten mulighed for, »at stoppe den særlige undersøgelse, eller benåde ham selv, såfremt han måtte ønske det.«

Trump-allieret: Benådning er signal til personer i fokus for Rusland-undersøgelse

Trumps advokat Rudy Giuliani siger søndag ifølge ABC, at præsidenten ikke vil bruge muligheden for at benåde sig selv, men at han »højst sandsynligt« har magten til at gøre det. En udtalelse som har skabt reaktioner fra bl.a. den tidligere føderale chefanklager, Preet Bharara.

Til CNN fortæller han søndag, at »det vil være skandaløst«, hvis en siddende præsident benåder sig selv.

Han vurderer, at hvis præsidenten skulle vælge at benåde sig selv, såfremt han bliver fundet skyldig, vil det resultere i en rigsretssag imod ham.

På Twitter har den amerikanske præsident udtrykt sin utilfredshed med offentliggørelsen af det 20 sider lange brev, som The New York Times har fundet frem. I et tweet skriver han:

USA bruger 17 millioner dollar på Rusland-efterforskning

»Der var ingen hemmelig aftale med Rusland (bortset fra med Demokraterne). Hvornår vil denne meget dyre heksejagt slutte? Så ærgerligt for vores land. Er det den særlige anklager/Justitsministeriet, der lækker mine advokaters brev til Fake News-medierne?«

I ovenstående tweet refererer han også til, at Justitsministeriet i sidste uge skrev i en rapport, at undersøgelsen indtil videre har kostet de amerikanske skatteydere 107 millioner kroner.