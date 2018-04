Journalist: Trump løj for at komme ind på Forbes 400-liste

SAN FRANCISCO – USA’s præsident løj sig i 1980’erne ind på Forbes 400, som lister USA’s velhavere op efter deres nettoformuer.

Det skriver journalisten Jonathan Greenberg, der den gang var med til at lave listen, i et indlæg i Washington Post.

Ifølge Greenberg ringede Trump til ham i 1984 og lod som om, at han var en repræsentant fra Trump-organisationen med navnet John Barron.

Hør lydklippet Donald Trump som John Barron i maj 1984.

Greenberg har stadig optagelserne og siger i dag, at han er forbavset over, at hen den gang ikke opdagede, at han blev snøret.

»Selvom Trump ændrede sin stemme og talte med en stærkere New York-accent, var det tydeligvis ham,« skriver Greenberg.

Formålet med opkaldet var at overbevise Forbes om, at Trumps formue var større end de 200 millioner dollars, den var opgjort til året før. En femtedel af, hvad Trump selv havde hævdet.

Formuen var svær at fastslå præcist, fordi Trump-organisationen er et familieejet firma, der ikke har pligt til at lægge et regnskab frem. Selvom det stod klart, at Trump ejede mange ejendomme, var der således ingen gennemsigtighed omkring, hvor meget der var belagt med gæld.

”Barron” argumenterede i telefonen for, at Trump oven i sine egne forretninger kontrollerede omkring 90 pct. af sin far, Fred Trumps, selskaber, hvilket gjorde hans formue anseeligt højere. Trump burde derfor blive kaldt en milliardær, sagde ”Barron.”

»På tidspunktet havde jeg en mistanke om, at det ikke var sandt. Jeg slog påstanden ned, og i mange år var jeg stolt af, at Forbes havde set igennem hans overdrivelser og baseret hans formue på, hvad jeg troede var solid research,« skriver Greenberg.

Da Trump i maj 2016 var gæst i talkshowet Jimmy Kimmel, fortalte han, at han ofte havde brugt eliaser, herunder navnet Barron. Foto: Chris Pizzello/AP

Trump formue blev på 1984-listen opgjort til 400 millioner dollar, mens hans far blev opgjort til 200 millioner.

»Det var først årtier senere, at det kom frem, hvor omfattende en historie, som Trump havde bygget op for at skabe et image af, at han var en af de rigeste mennesker i USA. Men Trump var ikke bare fattigere, end han sagde, Over tid har jeg forstået, at han slet ikke skulle have været på de første tre Forbes 400 lister,« fortsætter Greenberg.

På sin første liste i 1982 anslog Forbes f.eks. Trump var 100 millioner dollar værd. Greenberg siger, at beløbet faktisk snarere var fem millioner dollar. Han vurderer også, at listen for Trump var en måde at fastslå sin status som en storspiller på ejendomsmarkedet.

Hverken Det Hvide Hus eller Trump Organization har reageret på forespørgsler om kommentarer.

Men i maj 2016 sagde Trump, da han var gæst i talkshowet Jimmy Kimmel, at han i årevis havde brugt aliaser, herunder navnet Barron.

Forbes har heller ikke ønsket ikke at kommentere på artiklen, men magasinets chefredaktør, Randall Lane, interviewede i 2015 præsidentkandidaten Trump og skrev om Forbes’ mangeårige problemer med at værdisætte hans formue.

»Et kig ind i den episke fantasi, der har drevet Donald Trump i 33 år,« hed overskriften på artiklen:

»Af de 1.538 rigmænd, som har været listen igennem årene, har ingen været mere fikseret på hans eller hendes nettoværdi år efter år end Donald Trump,« fortsatte teksten.

Trump opgjorde i en udtalelse under præsidentkampagnen i 2016 sin formue til at udgøre omkring ti milliarder dollars. Men han har aldrig lagt et skatteregnskab frem for at dokumentere det, og han har sagt, at kernen af hans organisation er værdien af brandet Trump.

»Det er en marketingpåstand, som er umulig at dokumentere eller modbevise,« skriver Greenberg.

Trump falder tilbage på Forbes' liste over de rigeste

Trumps formue blev i Forbes i 2017 opgjort til 3,1 milliarder dollar , svarende til en placering som nr. 766 på listen over verdens rigeste og nr. 248 på listen over USA's rigeste.