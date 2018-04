Amerikansk tryllekunstner tvunget til at afsløre berømt trick i retten

Verdens bedst betalte tryllekunstner, David Copperfield, er blevet tvunget til at afsløre ét af sit livs mest berømte trick, "Lucky #13." Det skriver BBC.

Det skete efter, at den 58-årige britiske turist, Gavin Cox, har sagsøgt tryllekunstneren for en skulder- og hjerneskade, som skulle være sket under Copperfields trick "Lucky #13."

Copperfield har udført tricket tusindvis af gange, uden nogen er kommet til skade.

Tricket går ud på at få 13 tilfældigt valgte personer fra publikum til at forsvinde for senere at dukke op et andet sted bagved publikum.

Du kan se tricket forneden.

Copperfields advokater har fremført, at det vil koste deres klient dyrt, hvis tricket afsløres, men det fik ikke dommeren i Las Vegas til at beskytte hemmeligheden bag tryllenummeret, og torsdag måtte Copperfields’ producer, Chris Kenner, så fortælle, hvordan forsvindingsnummeret kan lade sig gøre.

Det viser sig, måske ikke så overraskende, at de 13 personer – efter de er blevet skjult bag et tæppe – bliver ledt igennem skjulte passager til det sted, hvor de på magisk vis fremstår igen.

Det var under transporten, at Cox eftersigende faldt og pådrog sig sine skader. Ifølge Cox har han brugt 400.000 amerikanske dollars på hospitalsregninger.

Cox påstår, at han gled, imens forsvaren påstår, at han snublede.

Retssagen fortsætter tirsdag, hvor Copperfield igen skal afgive forklaring.