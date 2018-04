Trump vil genopstille: Men mange republikanere tøver med at love støtte

SAN FRANCISCO – Donald Trump har allerede sagt, at han genopstiller i 2020. Han har hyret en kampagnechef til jobbet, han er begyndt at samle penge ind fra sine støtter, og han holder forbindelsen varm til kernevælgere med en lind strøm af politiske rallyer.

Men mens præsidenten tromler fremad med sine planer, tøver mange republikanere i Kongressen med at love støtte til den siddende præsident. Det afslører interviews, som CNN har gennemført med flere end 25 ledende republikanere.

»Jeg ved ikke, hvordan verden ser ud på det tidspunkt,« lød det fra John Cornyn fra Texas, republikansk indpisker i Senatet: »Det er ikke noget, jeg har tænkt meget over.

Da tv-stationen et par dage senere spurgte ham igen, var svaret det samme: »Jeg har slet ikke tænkt på valget. Jeg fokuserer på midtvejsvalget.«

Lamar Alexander, et mangeårigt republikansk kongresmedlem fra Tennessee, sagde til CNN, at han lige nu fokuserede på USA’s opiumkrise.

Donald Trump ved sin indsættelse i januar den 20. januar sidste år. Trump har sagt, han han stiller op til en periode mere. Mange republikanere er ikke overbeviste. Foto: AP/Matt Rourke

Bob Corker, en republikaner fra Tennessee, der er formand for Senatets udenrigsudvalg, sagde, at han stadig ikke er overbevist om, at Trump stiller op igen:

»Om præsidenten genopstiller eller ej, tror jeg stadig, er et åbent spørgsmål,« sagde han og afviste at svare på, at han i så fald vil støtte Trump.

Trumps kampagne har rejst ti millioner dollar alene i år

Da han blev konfronteret med, at Trump allerede har indsendt papirarbejdet for at genopstille, svarede Corker, der tidligere har været meget kritisk over for Trump: »Jeg vil være overrasket, hvis CNN pludselig tager alt, der kommer fra Det Hvide Hus, for gode varer.«

»Jeg vil først vide, hvem kandidatfeltet ellers består af,« fortsatte han.

Det republikanske kongresmedlem, Bill Huizenga fra Michigan, kom med en lignende melding: »Vi skal først vide, om han fortsætter kursen og faktisk gør dette. Når han kommer med en erklæring, er det tid til at beslutte, om der er andre, som opstiller eller ej.«

Trump har afsløret nyt slogan til præsidentvalget i 2020

Ifølge CNN afspejler kommentarerne utilpashed blandt mange republikanere over Trumps stil og politik. Der er også fortsat en masse ubesvarede spørgsmål om, hvordan Rusland-undersøgelsen ender. Og hvad konsekvenserne bliver af skandalen vedrørende Trumps angivelige affære med en pornostjerne.

Men ikke alle republikanere tøver. Debatten har torsdag fået den republikanske veteran, Lindsey Graham, fra South Carolina, til at melde sin støtte ud via Twitter.

»Vedrørende 2020-præsidentvalget, så tror jeg, at præsident Donald Trump vil genopstille, og jeg har tænkt mig at støtte ham,« tweetede Lindsey Graham.