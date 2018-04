Trump-regeringen løsner reglerne for at sælge dræberdroner

SAN FRANCISCO – Trump-regeringen har torsdag løsnet op på reglerne for at sælge dræberdroner og andre våben til nye markeder. Skridtet skal løfte våbensalget, men også gå op mod voksende konkurrence fra Kina og Rusland.

Det politiske kursskifte kommer efter klager fra forsvarsindustrien over, at eksport af hightech våben i dag er alt for begrænset af regler, der er indført for at beskytte amerikanske soldater, menneskerettigheder og intellektuelle rettigheder.

»At give vores allierede og partnere større adgang til amerikanske våben vil reducere deres afhængighed - ikke bare af kinesiske kopier, men også russiske systemer,« sagde Peter Navarro, præsidentens handelsrådgiver, ifølge Financial Times.

Han tilføjede, at ændringen også er en del af Trump-regeringens ”køb amerikansk”-politik.

I en officiel udtalelse fra Det Hvide Hus lyder det også, at »USA er mere sikkert, når vores partnere har adgang til amerikanske-byggede systemer, som de har brug for for at forsvare sig selv og vores fælles interesser, og når USA's industri konkurrerer på lige vilkår.«

For forsvarsindustrien betyder skridtet, at de nu kan sælge de pågældende våbenteknologier uden, at de skal igennem langvarige politiske godkendelser. I stedet kan dette ske via administrative processer.

Virksomheder, der ventes at nyde gavn af dette, er bl.a. Lockheed Martin, der også skal levere nye kampfly til Danmark, samt selskaber som Raytheon, General Dynamics og Northrop Grumman.

USA solgte i 2017 våben for 42 mia. dollar, en 36 pct. stigning sammenlignet med 2016.