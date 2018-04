Twitterbrugere gør grin med Trump for datofejl i Barbara Bush-hyldest

SAN FRANCISCO – Præsident Donald Trump var tirsdag en af mange, som tweetede en hyldest til den tidligere førstedame Barbara Bush.

»Melania og jeg fejrer sammen med nationen Barbara Bush’ liv,« skrev han.

Men Trumps tweet indeholdt en stor fejl.

Barbara Bush døde 92 år gammel den 17. april 2018. I præsidentens vedhæftede udtalelse hed datoen 17. april 2017.

Trump slettede tweetet med udtalelsen, som kom fra Det Hvide Hus pressekontor, to timer senere, og erstattede det med en korrekt version.

Men forinden udløste brøleren flere harske kommentarer.

»Er der overhovedet noget, som denne præsident kan gøre rigtigt,« spurgte en twitterbruger.

»Når det betyder så meget for dig, at du end ikke gider at sætte det rigtige år på en officiel udtalelse fra Det Hvide Hus,« skrev en anden.

En tredje syntes at referere til, at Trump tidligere har pralet med at have hyret det bedste og mest intelligente hold mennesker i Det Hvide Hus nogensinde.

»Du hyrer virkelig de bedste folk. Det ville ikke være en udtalelse fra Det Hvide hus uden, at der var en fejl.«

Der var også en twitterbruger, der sagde, at han ikke håbede, at præsidenten lavede flere datofejl; f.eks. med årsdagen for 9/10. Tilsyneladende en henvisning til 9/11 - datoen for terrorangrebene mod New York den 11. september 2001.

Andre rettede skytset mod Det Hvide Hus' pressekontor:

»Til pressekontoret. Hør efter: Vi er i år 2018,« lød en kommentar.

En enkelt bruger nøjedes med at citere Barbara Bush, der som bekendt ikke var en stor fan af Trump

»Jeg ved ikke, hvordan nogen kvinde kunne stemme på Donald Trump,« sagde hun engang.