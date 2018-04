Første fatale flyulykke i USA siden 2009: Kvinde blev suget halvvejs ud af vinduet

En død og syv sårede. Ulykken, der tirsdag ramte et Southwest-fly, der var på vej fra New York til Dallas, blev fatal for den 43-årige Jennifer Riordan. Moderen til to var på vej fra en forretningsrejse i New York, da ulykken skete.

Den venstre motor på Boeing 737-700-flyet eksploderede kort efter takeoff fra LaGuardia-lufthavnen ved New York. Dele af motoren blev slynget op på flyet, hvor et vindue blev smadret. Her sad Jenniffer Riordan. På grund af trykforskellen blev hun suget halvvejs ud af flyet.

Fly måtte nødlande: Motordel faldt af og smadrede vindue

Piloten foretog øjeblikkeligt en nødlanding i den nærmeste lufthavn i Philadelphia, hvor ambulancer og læger stod klar, men Jenniffer Riordans liv stod ikke til at redde. De syv tilskadekomne blev ført til nærliggende hospital. Ingen af dem skal være i livsfare efter ulykken.

De amerikanske flymyndigheder har visse dele af motoren under lup i forbindelse med ulykken: Allerede sidste år gik myndighederne ud med en melding om, at CFM65-motoren, der sidder på Boeing 737-flyet, var under mistanke for at lide af metaltræthed i vitale dele - nemlig ved skovlbladene.

Allerede tirsdag meldte den amerikanske havarikommission, NTSB, ud, at skovlblad nummer 13 af i alt 24 skovlblade manglede i motoren, hvilket kan være årsagen til ulykken.

Derudover bristede skallen omkring motoren, der skulle forhindre dele fra motoren i at ramme flyskroget, også. Man kan se på dette billede, som NTSB offentliggjorde på Twitter tirsdag, at der mangler et skovlblad i den havarerede motor:





Det pågældende fly er 18 år gammelt og er et af de mest almindelige fly til korte og mellemlange ruter over alt i verden.

Boeing har leveret mere end 6.500 af typen siden den blev introduceret i slutningen af 1990'erne. Selskabet har i en pressemeddelse udtrykt sorg og sympati med ofrets familie i forbindelse med ulykken og understreger, at firmaet samarbejder med myndighederne for at få klarlagt årsagerne til ulykken.