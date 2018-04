Trump-udpeget højesteretsdommer giver mavepumper til Trumps krav om udvisning af kriminelle indvandrere

SAN FRANCICO – Donald Trump har ofte fremhævet det som en af sine succeser, at han sidste år udpegede Neil Gorsuch som USA’s niende højesteretsdommer.

Tirsdag vil næppe blive en af de dage.

Gorsuch tager sædvanligvis et konservativt standpunkt, men på denne dag dannede han fælles front med sine mere liberale kollegaer og leverede den afgørende stemme til en udtalelse fra domstolen, som vil gøre det sværere at deportere indvandrere, der er dømt for vold.

Domstolen udtaler med stemmerne fem mod fire, at den føderal lov, som blev lavet med henblik på at gøre det lettere at udvise voldelige indvandrere, er for uklart formuleret.

Højesteret blev bedt om en udtalelse, efter en føderal appeldomstol i Los Angeles nåede frem til den samme afgørelse. Sagen vedrører en mand fra Filippinerne, som kom lovligt i USA i 1992, og af myndighederne blev krævet udvist, efter at han tilstod to indbrud i Californien. Regeringen argumenterede for, at dommen kvalificerede som en voldelige handling.

USA's højesteret. Foto: AP

Men det afviser Gorsuch.

I en udtalelse erklærer han sig enig med sine liberale dommerkollegaer i, at formuleringen »voldshandling« er al for uklar.

»Hvad betyder det,« spørger han i de fem dommernes votum: »Tag f.eks. forbrydelsen i denne sag; indbrud i Californien, hvilket kan omfatte alt fra bevæbnede indbrudstyve til dør-til-dør sælgere med tvivlsomme produkter. Hvordan – med dette enorme spektrum – kan nogen sige, hvad er en almindelig sag og afgøre, om det indebærer en substantiel risiko for fysisk vold.«

Den pågældende lov blev oprindeligt udarbejdet under tidligere præsident Barack Obama. Appelsagen har længe stået stille, fordi republikanere blokere Obama fra at udnævne en ny højesteretsdommer.

Men sidste år tog Trump-regeringen sagen og argumenterede som den forrige regering, at den uklare formulering ikke er forfatningsstridig, idet retsprocessen omkring udvisning af migranter ikke går ind under straffeloven.

USA’s justitsministerium har foreløbigt ikke udtalt sig om afgørelsen og om, hvorvidt den vil bede Kongressen om at omskrive de pågældende dele af loven.