Historien bag filmen "Fair Game": Trump benåder Cheney-rådgiver, der blev dømt for at lyve til FBI

SAN FRANCISCO

USA's præsident, Donald Trump, har fredag benådet Lewis ”Scooter” Libby, tidligere stabschef til Dick Cheney, vicepræsident under præsident George W. Bush.

Libby blev i 2007 dømt for at have løjet til FBI og forsøgt på at forhindre rettens gang i forbindelse efterforskningen af, hvem der lækkede navnet på den hemmelige CIA-agent Valerie Plame.

Efter en fejlslagen appel nedsatte Bush senere Libbys 30 måneders fængselsdom, men undlod at benåde ham trods pres fra Cheney, hvilket siges at have skabt et anstrengt forhold mellem de to mænd.

Trump sagde i en udtalelse, at han ikke kendte Libby personligt.

»Men i årevis har jeg hørt, at han er blevet uretfærdigt behandlet. Forhåbentlig vil en fuld benådning hjælpe med at rette op på en sørgelig del af hans liv,« fortsatte han.

Libby har igennem årene altid fastholdt, at var uskyldig, og at han var udsat for en uretfærdig heksejagt fra en overivrig anklager og en liberal jury.

New York Times skriver, at det er et argument, der formentlig har fundet forståelse hos præsidenten, der gentagne gange har klaget over, at den særlige undersøger, Robert Mueller, er gået for langt i sin undersøgelse af Ruslands indblanding i det amerikanske valg og Trump-kampagnens mulige samarbejde.

Chris Collins, det første medlem af kongressen, der gav Trump sin opbakning under præsidentvalget, afviser, at der er nogen sammenhæng mellem Libbys sag og undersøgelsen af Trump.

»Det er rigtigt mange, der mener, at Libby blev uretfærdigt dømt,« siger Collins til CNN.

Sagen om Valerie Plame, der senere blev til filmen ”Fair Game”, går tilbage til 2003. Hendes navn kom frem, efter at hendes mand, Joe Wilson, en tidligere diplomat i det amerikanske udenrigsministerium, havde trådt Bush-regeringen over tæerne ved at hævde, at den havde fordrejet og overdrevet informationer om Irak for at godtgøre invasionen.

Som Cheneys stabschef er Libby blevet beskrevet som en af de personer, der formede USA's Irak-politik under Bush.

Richard Armitage, en ansat i udenrigsministeriet, er senere blevet udpeget som den person, der afslørede Plames navn.