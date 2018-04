Trump vil have retsforfulgt den tidligere FBI-chef James Comey: »Han er et løgnagtigt udskud«

Den amerikanske præsident, Donald Trump, reagerer nu, efter den tidligere FBI-direktør James Comey har kritiseret ham i sin nye bog, der udkommer på tirsdag.

Trump skriver i en række tweets, at James Comey var en »løgner og lækker«, og at »alle i Washington mente, at han burde blive fyret for at have udført et skrækkeligt stykke arbejde«.

»Han lækkede klassificeret materiale, og for det burde han blive retsforfuglt. Han løj under ed,« skriver præsidenten og fortsætter.

»Han er svag og et løgnagtigt udskud, der viste sig at være en frygtelig chef for FBI.«

Donald Trump nævner ikke, hvilket klassificeret materiale James Comey skulle have lækket, eller hvordan han har optrædt løgnagtigt.

I bogen "A Higher Loyalty" kalder Comey Trump for »uetisk« og en person, der »ikke er styret af sandheden«. Han sammenligner også præsidenten med en mafiaboss, der kræver fuld loyalitet fra sine ansatte.

Comey kalder desuden Trumps ledelse af landet for »egostyret og afhængig af personlig loyalitet«.

Donald Trump fyrede James Comey 9. maj sidste år. Comey havde inden da bekræftet over for Kongressen, at FBI undersøgte en forbindelse mellem Trumps valgkamp og Rusland.