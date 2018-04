Live: Følg med i afhøringen af Mark Zuckerberg

Facebooks stifter og topchef, Mark Zuckerberg, sidder igen i den varme stol.

Tirsdag blev han grillet i timevis af senatet på Capitol Hill. Onsdag er det så det andet kammer i kongressen, når han skal afhøres af en komite i repræsentanternes hus.

Hans verdensomspændende sociale medie har været ude i et stormvejr, efter det for nylig blev afsløret, at det er lykkedes analyseselskabet Cambridge Analytica at få adgang til data fra 87 millioner Facebook-profiler på det sociale medie.

Læs sammendrag af den første afhøring her:

