Trump: Vores forhold til Rusland er værre end under Den Kolde Krig

USA og Ruslands forhold har aldrig nogensinde været dårligere end nu. Og det er inklusive situationen under Den Kolde Krig.

Udmeldingen kommer fra den amerikanske præsident, Donald Trump, der onsdag eftermiddag har været ved tasterne på et af sine foretrukne sociale medier Twitter. Her lægger han op til bedre samarbejde.

»Der er ingen grund til dette. Rusland har brug for vores hjælp til sin økonomi, noget der nemt ville kunne lade sig gøre, og vi må få alle nationer til at arbejde sammen. Stop våbenkapløbet,« skriver præsidenten.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. april 2018

Senere har præsident uddybet, at »det dårlige blod« mellem USA og Rusland især skyldes den »falske og korrupte« Rusland-undersøgelse.

Much of the bad blood with Russia is caused by the Fake & Corrupt Russia Investigation, headed up by the all Democrat loyalists, or people that worked for Obama. Mueller is most conflicted of all (except Rosenstein who signed FISA & Comey letter). No Collusion, so they go crazy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. april 2018

Trump om Syrien: Vær parat Rusland - missiler vil komme

Opråbet kom godt en halv time efter et andet opsigtsvækkende tweet, hvor præsidenten lod til at varsle et amerikansk missilangreb rettet mod Syrien.

»Rusland sværger at skyde et hvilket som helst missil ned, som fyres mod Syrien. Gør jer klar, Rusland, for de (missilerne, red.) vil komme, gode, nye og "smarte". I burde ikke være partnere med et gasdræbende dyr, som slår sit folk ihjel og nyder det!,« skrev han.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. april 2018

Den indtil videre verbale skudsalve fra præsidenten er sendt af sted, efter den russiske ambassadør i Libanon tirsdag aften udtalte i et interview, at man fra russisk side er klar til at skyde amerikanske missiler ned, hvis USA angriber Assad-styret i Syrien. Russerne agter også at angribe de steder, som missilerne bliver afsendt fra, sagde ambassadøren.

Verden venter i spænding: Håndhæver Vesten sin ”røde linje” denne gang? Vestens såkaldte røde linje om giftgas i Syrien er lidt speciel. Måske bliver Assad-styret angrebet, hvis det overtræder linjen – måske sker der ingenting.

En talsperson fra det russiske udenrigsministerium, Maria Zakharova, er blandt de første russiske diplomater, der har reageret på Trumps seneste udmelding. Det sker på Facebook, hvor hun skriver, at »smarte missiler burde flyve mod terrorister - ikke mod en legitim regering, som har bekæmpet international terrorisme i sit land gennem adskillige år.«

Dmitry Peskov, en anden russisk talsmand, har tidligere onsdag sagt, at han håber at, alle nationer vil holde sig fra tiltag, der »på den ene side vil være totalt uberettigede og på den anden side kan forværre den allerede skrøbelige situation« i den syriske region.

Situationen i Syrien er blusset yderligere op, efter den oprørskontrollerede syriske by Douma i weekenden ramt af luftbombardementer med meldinger om mindst 60 dræbte som følge. USA og andre vestlige hævder, at der var tale om kemiske angreb. Omvendt hævder det russiske militær, at man har besøgt stedet og ikke har fundet spor efter kemikalier på stedet. Verdenssundhedsorganisationen WHO vurderer imidlertid, at 500 personer har vist tegn på at have været udsat for giftige kemikalier.

Trump har sammen med den britiske premierminister, Theresa May, samt Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, gjort det klart, at man vil have stoppet brugen af disse våben. USA og de vestlige allierede drøfter således en »kraftig reaktion« på weekendens angreb, mens Rusland opfordrer til nærmere undersøgelser.