Den amerikanske præsident, Donald Trump, har onsdag reageret på en udtalelse fra Rusland om, at man har tænkt sig at nedskyde ethvert amerikansk missil, som affyres mod Syrien.

Trump om Syrien: Vær parat Rusland - missiler vil komme

På et af sine foretrukne sociale medier, Twitter, lader præsidenten til at varsle et amerikansk missilangreb - uden at blive mere konkret på, hvornår det skal finde sted.

»Rusland sværger at skyde et hvilket som helst missil ned, som fyres mod Syrien. Gør jer klar, Rusland, for de (missilerne, red.) vil komme, gode, nye og "smarte". I burde ikke være partnere med et gasdræbende dyr, som slår sit folk ihjel og nyder det!,« lyder meldingen onsdag eftermiddag fra præsidenten.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. april 2018

WHO: 500 personer har symptomer på kemisk forgiftning i Douma

Det var ruslands ambassadør i Libanon, Alexander Zasypkin, der tirsdag aften kom med udtalelsen til Hizbollahs tv-station, al-Manar. Han referede efter eget udsagn til en udmelding præsident Vladimir Putin og den russiske forsvarschef.

En talsperson fra det russiske udenrigsministerium, Maria Zakharova, er blandt de første russiske embedsmænd, der reagerer på Trumps udmelding. Det sker på Facebook, hvor hun skriver, at »smarte missiler burde flyve mod terrorister - ikke mod en legitim regering, som har bekæmpet international terrorisme i sit land gennem adskillige år.«

Dmitry Peskov, en anden russisk talsmand, har tidligere onsdag sagt, at han håber at, alle nationer vil holde sig fra tiltag, der »på den ene side vil være totalt uberettigede og på den anden side kan forværre den allerede skrøbelige situation i regionen.«

Trump og Theresa May, den britiske premierminister, samt Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har gjort det klart, at man vil have stoppet den påståede brug af kemiske våben i Syrien.

Verden venter i spænding: Håndhæver Vesten sin ”røde linje” denne gang? Vestens såkaldte røde linje om giftgas i Syrien er lidt speciel. Måske bliver Assad-styret angrebet, hvis det overtræder linjen – måske sker der ingenting.

I weekenden blev den oprørskontrollerede syriske by Douma ramt af luftbombardementer, hvor mindst 60 blev meldt dræbt. Fra de vestlige lande lyder anklagen, at der var tale om kemiske angreb. Men det russiske militær hævder, at man ikke har fundet spor efter kemikalier på stedet.

Verdenssundhedsorganisationen WHO hævder omvendt, at ca. 500 patienter fra Douma har vist symptomer på kemisk forgiftning.

USA og de vestlige allierede drøfter aktuelt en »kraftig reaktion« på lørdagens angreb.