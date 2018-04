Facebook-chef: Jeg ved ikke, hvor mange gange oplysninger er blevet delt på upassende vis

SAN FRANCISCO – Facebook-chef Mark Zuckerberg var under en høring i det amerikanske Senat tirsdag aften dansk tid ikke i stand til at fortælle, hvor mange gange informationer fra Facebook-brugere er blevet delt på upassende vis.

Den 33-årige Zuckerberg fik spørgsmålet fra Chuck Grassley, retsudvalgets toprepublikaner, der både bad Zuckerberg forklare, hvor mange gange det er sket, og hvem der slog alarm.

Men i stedet for at levere et tal, svarede Facebook-chefen, at selskabet i øjeblikket er i gang med en undersøgelse af hver eneste app, som har hentet oplysninger fra Facebook.

»Vi vil undersøge titusinder af apps. Hvis vi finder mistænkelige informationer, laver vi en fuld audit. Og hvis der er sket upassende deling af informationer, så vil appen blive forbudt adgang til Facebook,« sagde Zuckerberg.

»Fremadrettet vil vi meget mere jævnligt lave stikprøver,« fortsatte han og lovede Grassley at vende tilbage med konkrete tal.

Høringen i Senatets retsudvalg er den første, som Facebookchefen nogensinde er stillet op til. Den er blevet arrangeret oven på skandalen omkring selskabet Cambridge Analytica, som via en app fik adgang til informationer fra op mod 87 millioner Facebook-brugere og herefter angiveligt brugte dem i politisk sammenhæng.

Facebook-chef siger undskyld for datamisbrug

Facebook fik kendskab til dette i 2015, men accepterede forsikringer fra Cambridge Analytica om, at det ville slette informationerne, hvilket ikke skete.

»I bakspejlet var det klart en fejl at tro på dem. Det er en fejl, som vi ikke vil gøre igen.« sagde Facebook-chefen.

Dette fik en demokratisk senator til at spørge Zuckerberg, hvorfor Facebook ikke informerede brugere allerede i 2015 om dette.

»Da vi fik at vide, at informationerne var slettede, betragtede vi sagen som lukket. Det var en fejl,« svarede Zuckerberg.

Mark Zuckerberg under høringen i det amerikanske senats retsudvalg tirsdag. Foto: AP/Alex Brandon

Der var andre spørgsmål, som Facebook-grundlæggeren heller ikke kunne svare på. På spørgsmålet om hvorvidt lande som Rusland og Kina har hentet informationer fra Facebook-konti, sagde han:

»Vi har igangsat en undersøgelse. Jeg forestiller mig, at vi vil finde noget,« sagde Zuckerberg og tilføjede, at selskabet ikke har specifik kendskab til noget sådan.

I sine åbningsbemærkninger gentog han tidligere udtalelser om, at Facebook er en idealistisk og optimistisk virksomhed, der har fokus på alt det gode ved at forbinde folk, men at den ikke har været tilstrækkelig opmærksom på, at dette også kan misbruges.

»Vi har ikke haft et bredt nok fokus på vores ansvar. Jeg grundlagde Facebook. Jeg driver det. Jeg er ansvarlig, og jeg siger undskyld,« sagde Zuckerberg og understregede, at Facebook har pligt til at sikre, at dem, der der deler info, er beskyttet.