Børneorganisationer vil have YouTube til at betale milliarder for ulovlig markedsføring

Hvis man læser vilkårene for brug af den amerikanske videodelingssite, YouTube, så fremgår det, at tjenesten ikke er for børn under 13 år.

»Hvis du er under 13 år, så brug ikke tjenesten...Der er mange andre gode hjemmesider til dig,« står der bl.a. i vilkårene.

Alligevel ser millioner af børn verden over videoer på YouTube, og bliver samtidigt udsat for målrettet reklamer baseret på deres søgehistorik.

Det får nu børne- og forbrugerorganisationer til at gå sammen og indgive en fælles klage til FTC, som står for "Federal Trade Commission," der er et uafhængigt amerikansk regeringsorgan i USA, som skal sikre den frie konkurrence og beskytte forbrugerne mod unfair forretningsmetoder.

Organisationerne ønsker, at Youtube, der er ejet af Google, skal betale milliarder af dollars i erstatning, for - som klagen beskriver - ulovlig markedsføring over for børn.

»Google tjener godt på at sælge målrettede reklamer til børn,« fortæller direktør for Center for Digital Democracy, Jeff Chester til AP, der er en af de grupper, der har udarbejdet klagen.

»Firmaet laver aftaler med producenter og distributører af børneindhold verden over. Google har skabt en global forretning baseret på børns stærke forbindelse til YouTube,« forsætter han.

YouTube skriver i en e-mail-erklæring, at firmaet »vil læse klagen grundigt og evaluere, om der er ting, YouTube kan gøre anderledes. Fordi YouTube ikke er til børn, har vi investeret betydeligt i oprettelsen af en app til børn for at tilbyde et alternativ, der er specialdesignet til børn.