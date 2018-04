22 år på flugt fra FBI: 10.000 dollars i dusør på mekaniker, som kan være skyld i dødeligt flystyrt

FBI har ikke opgivet. Heller ikke efter 22 år.

Nogen skal stilles til ansvar for ulykken i den 11. maj 1996, hvor ValuJet 592 styrtede ned i Everglades, Florida og flere end 110 mennesker mistede livet. Derfor udlover FBI nu en dusør på 10.000 dollars svarende til ca. 61.000 kr. til hvem end, der skaffer oplysninger, der leder til anholdelsen af den ene person, som alle beviserne peger på. Den nu 48-årige tidligere lufthavnsmekaniker Mauro Ociel Valenzuela-Reyes. Det skriver CNN.

Siden, han blev sigtet i sagen i 1999, har han været under jorden. Han er hovedmistænkt på grund af det arbejde, som han lavede på ValuJet-flyet, lige inden det lettede på den skæbnesvangre forårsdag i 1996.

Special Agent ved FBI Miami Jacqueline Fruge leder efterforskningen. I årenes løb har hun kæmpet for at finde frem til den forsvundne flymekaniker.

»Vi har i årenes løb forsøgt at finde ham. Det genererer mig. Jeg har levet og åndet for det i mange mange år,« siger hun til CNN.

Vragdele fra det nedstyrtede ValuJet 592-fly. Foto: Roman Bas, POOl.

Den forsvundne flymekaniker var ansat hos selskabet SabreTech, der var hyret af flyselskabet ValuJet til at vedligeholde deres fly.

Efterforskere på sagen har efter styrtet kunnet konkludere, at ulykken skyldtes Mauro Ociel Valenzuela-Reyes' fejlhåndtering af pakningen af iltbeholdere i flyets lastrum. Manglede sikkerhedslåg fik dem til at antænde, mens flyet var i luften, oplyser FBI.

Kort efter ValuJet-flyet lettede fra Miamis internationale lufthavn, blev branden i lastrummet rapporteret. Piloten forsøgte at vende flyet og nødlande i lufthavnen, men det nåede ikke tilbage i tide og styrtede i stedet katastrofalt i sumpområdet Everglades.

Der blev finkæmmet tusindvis af vragdele for at årsagen til ulykken kunne verificeres med sikkerhed. Foto: Hans Deryk, AP Photo.

Tidligere var to af Mauro Ociel Valenzuela-Reyes' kollegaer fra SabreTech under anklage. De er i dag frifundet i sagen, mens selve firmaet blev fundet skyldig i ikke at have oplært sine ansatte tilstrækkeligt samt for skødesløs transport af farligt materiale.

Bliver den forsvunden flymekaniker anholdt, har han udsigt til en sigtelse for at udeblive fra retten oveni sin sigtelse for at give falsk vidneforklaring og fejlagtig håndtering af farligt materiale.